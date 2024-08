Pourquoi l’IA va faire exploser le prix des smartphones en 2025

Si vous espériez que 2025 soit enfin l’année où les mobiles haut de gamme allaient baisser de prix, il faudra réviser vos attentes. Tout le marché semble se préparer à une hausse générale des coûts.

« Qu’est-ce que vous préférez : des caractéristiques moins alléchantes pour le même prix ou une fiche technique plus solide avec un prix légèrement plus élevé ? ». Voilà comment Thomas Wang, l’un des patrons de Xiaomi, a souligné la situation peu confortable dans laquelle se trouve actuellement l’industrie mobile. Après une année 2024 qui a vu les prix des mobiles les plus haut de gamme augmenter, 2025 ne s’annonce pas mieux, alerte Android Authority.

Comme l’explique Thomas Wang, les coûts de production « en amont » continuent d’augmenter chez Xiaomi. Résultat, les prochains mobiles du constructeur pourraient bien arriver avec des prix gonflés ou des fiches techniques revues à la baisse. Mais si le responsable de la marque chinoise est l’un des rares à prendre la parole sur le sujet, le sujet concerne en réalité tout le monde.

La RAM augmente, les prix aussi

Si 2024 a déjà été l’occasion pour les constructeurs d’augmenter leurs prix (le Pixel 9 se vend 899 € contre 799 € pour le Pixel 8 en son temps par exemple), 2025 ne va pas mettre fin à la tendance. L’inflation joue bien évidemment son rôle, augmentant les prix de manière mécanique, mais la ruée vers l’intelligence artificielle a aussi sa part de responsabilité là-dedans.

L’IA est en effet très gourmande en ressource, notamment en ce qui concerne la mémoire vive. Bon nombre de téléphones haut de gamme embarquent désormais 12 Go de RAM minimum afin d’en allouer 3 ou 4 aux fonctions d’intelligence artificielle. Ce besoin d’embarquer d’importantes quantités de RAM « réservées » fait naturellement augmenter les prix des téléphones.

L’IA gonfle les coûts chez Qualcomm

Mais même du côté des puces mobiles, la tendance est à l’explosion des coûts. En 2024 déjà, le processeur star de Qualcomm était vendu 25 % plus cher que son prédécesseur. En 2025, c’est la même rengaine. Dès octobre dernier, le patron de Qualcomm avait prévenu que le Snapdragon 8 Gen 4 viendrait accompagné d’une « augmentation de prix » afin d’assurer « d’incroyables performances ». Les dernières rumeurs évoquaient d’ailleurs un coût en hausse de 25 à 30 %.

Là aussi, la hausse des prix s’expliquerait en partie par l’accent mis par Qualcomm sur les capacités d’IA de sa puce. La prochaine plateforme de l’entreprise accueillerait notamment un processeur dédiée au traitement « basse consommation » des tâches liées à l’intelligence artificielle.

Il est toujours possible que les constructeurs rognent sur leurs marges pour limiter la hausse des prix l’année prochaine, mais vu les circonstances économiques et les attentes technologiques qui entourent ce marché, il vaut sans doute mieux se préparer à des téléphones encore plus chers.