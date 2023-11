En 2024, tous les smartphones voudront être des smartphones IA : bullshit ou vrai usage ?

Apple, Samsung, Snapdragon, Google, et bien d'autres... toutes les marques de smartphones prennent le train de l'IA générative. Pourquoi cet engouement, est-ce encore une mode qui va retomber bien vite, ou bien une tendance de fond ?

Si vous suivez un tantinet l’actualité des smartphones, vous avez dû remarquer que l’IA générative est en train de s’immiscer partout. Du Google Pixel, en passant par le Galaxy IA de Samsung ou la recherche menée par Apple pour créer un concurrent à ChatGPT, le sujet est devenu incontournable.

Pourtant, le mariage entre IA générative et smartphone ne va a priori pas forcément de soi. Pourquoi renforcer la présence de modules spécialisés dans l’IA générative au niveau de la puce du smartphone, quand n’importe quel navigateur web peut faire aussi bien ? Regardons cela ensemble.

Parce que tout le monde le fait

C’est un fait, l’industrie du smartphone est devenue très plan-plan, limite ennuyeuse. La faute à un marché devenu complètement mature, mais aussi à une tendance assez nette de copier la moindre innovation proposée par le voisin, de peur de se retrouver trop derrière le petit camarade. Alors quand l’IA générative est sur toutes les bouches, le Google Pixel ne peut plus être le seul smartphone du marché à s’en emparer. En 2024, il est à peu près sûr que plus aucun smartphone haut de gamme pourra passer à côté.

Pour preuve, la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait équiper la majorité des smartphones haut de gamme du marché en Europe (hors iPhone), a axé toute sa communication sur l’IA générative. La firme de Sans Diego a par exemple mis en avant un générateur d’image capable d’inventer le contour d’une photo, ou encore un créateur d’images façon Dall-E.

Parce que c’est de plus en plus facile d’en parler au grand public

Pour bien comprendre pourquoi l’IA est devenue incontournable, il faut mesurer l’impact de l’explosion de ChatGPT sur l’industrie de la Tech. On aurait tôt fait de considérer que l’IA générative s’inscrit dans l’expression « À chaque année son buzzword », mais l’avènement d’OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, est d’un autre calibre.

Sans aucune prétention scientifique, mais pour se faire une petite idée quand même, il suffit de comparer sur Google Trends le terme de recherche ChatGPT avec des mots comme metaverse, NFT, ou encore VR. Alors que le service n’est même pas encore sorti de bêta, qu’il est une marque et non un concept général, il est beaucoup plus recherché que toutes les dernières tendances à la mode.

En outre, ChatGPT est considéré par une majorité d’observateurs comme l’une des applications à la croissance la plus rapide, atteignant les 100 millions d’utilisateurs mensuels en seulement deux mois. Son succès immédiat a été suivi d’une panique à bord au sein d’à peu près toutes les entreprises Tech, avec en première ligne Microsoft et Google qui tentent tous deux de devenir les champions du genre.

Toute cette agitation a une conséquence directe : tous les sites d’actualité qui ont un pied dans la Tech, Frandroid compris, ont énormément évoqué l’IA générative. La bêta d’Open AI étant ouvert à tous, le grand public a pu expérimenter cette innovation, y prendre goût et comprendre son intérêt. Cela crée une nouvelle demande qui devrait tenir un peu plus sur le long terme que d’habitude, autorisant des investissements lourds. Les fabricants de smartphones n’ont plus qu’à se lancer.

Parce qu’il y a de vrais avantages à mettre en avant

Les constructeurs de smartphones ne suivraient donc qu’une tendance pour donner des raisons supplémentaires d’acheter leurs smartphones ? S’il y a un peu de ça, il existe tout de même quelques arguments intéressants en faveur de l’intégration de l’IA générative directement dans le cœur du smartphone, le SoC.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’un CPU (ou processeur) traditionnel, est par définition une puce assez peu spécialisée. Son travail est de traiter les tâches qu’on lui envoie, quelles qu’elles soient. À l’inverse, une puce dédiée à l’IA va être ultra spécialisée : cela la rend moins adaptable, mais aussi incroyablement plus rapide. Et une puce qui agit plus vite, c’est aussi une puce qui consomme moins. Plus les constructeurs de smartphones s’appuient sur l’IA, plus ils pourront donc proposer des usages rapides et économes.

Lors de la présentation du Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm a également mis en avant d’autres vertus de l’intégration de composants capable de faire tourner les IA génératives directement sur votre smartphone. Cela est plus facile à sécuriser, il n’y a plus besoin d’une connexion internet (du moins si votre prompt ne demande pas de faire une recherche). À terme, lorsque les abonnements payants se seront généralisés sur les IA génératives pour accéder à des actions avancées, on peut imaginer que les usages réalisés directement sur l’appareil seront aussi plus économiques pour l’utilisateur.

Bref, vous l’aurez compris, l’intégration tous azimut de l’IA dans les smartphones (et autres appareils) va bien au-delà du simple buzzword qu’on aura oublié en 2024 avec le nouveau mot à la mode. On devrait même continuer à l’entendre encore et encore.