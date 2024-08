Comment cette puce va rendre les prochains smartphones haut de gamme très intelligents

Une fuite dévoile en long en large et en travers les caractéristiques de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm. La fameuse Snapdragon 8 Gen 4 va mettre, surprise, l’accent sur l’IA.

Source : Qualcomm

Nos mobiles ont-ils encore besoin de puissance brute ? Pour Qualcomm, la réponse semble être « pas forcément ». Le géant américain qui fabrique des puces pour une grande partie du marché mobile s’apprête à dévoiler un nouveau produit haut de gamme qui met l’accent plus sur les capacités en intelligence artificielle que sur les gros chiffres de benchmark.

C’est en tout cas ce que suggère un document publié par le site SmartPrix qui détaille les caractéristiques techniques des prochains Snapdragon 8 Gen 4, les puces que l’on retrouvera dans la plupart des mobiles ultra haut de gamme en 2024/2025, notamment le Galaxy S25. Selon la diapo de présentation subtilisée à Qualcomm, le prochain Snapdragon se déclinera en une version « classique » labellisée SM8750 et une version plus puissante nommée SM8750P (pour « Performance » sans doute).

L’IA avant tout

La prochaine génération de processeur sera, semblerait-il, gravée en 3 nm (par TSMC) et offrira un bond de 30 à 35 % de performance par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Si c’est moins que ce que certaines rumeurs laissaient entendre, c’est parce que Qualcomm semble avoir comme priorité la performance de ses systèmes dédiés à l’IA.

Les caractéristiques de la Snapdragon 8 Gen 4 // Source : Smartprix

Les deux puces embarqueront a priori un module dédié qui permettra un traitement « basse consommation » des tâches liées à l’intelligence artificielle. Ce dernier pourrait offrir un traitement en continu des signaux audio ou vidéo reçus par le téléphone. Les fonctionnalités d’IA plus exigeantes seront bien sûr assurées par une puce neuronale de pointe.

6 + 2 cœurs

Outre ce focus sur l’IA, le 8 Gen 4 arrivera, si les rumeurs disent vrai, avec une configuration big. LITTLE composée de 6 cœurs basse consommation cadencés à 2,8 GHz et de 2 cœurs « performance » qui atteindront 4 GHz. Pour la partie graphique, ce serait un Adreno 830 qui s’occuperait de faire tourner les jeux et autres tâches mobiles exigeantes. Bien évidemment la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth dernière génération seraient aussi de la partie.

Les puces devraient être officiellement annoncées lors d’un évènement en octobre 2024. Le premier modèle de téléphone à en profiter sera a priori le Xiaomi 15, puisque le constructeur chinois annoncerait son nouveau mobile dans la foulée de la présentation de Qualcomm.