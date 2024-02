Le Snapdragon 8 Gen 3 risque à lui seul de faire flamber le prix des smartphones en 2024

Le Snapdragon 8 Gen 3 serait vendu aux environs de 200 dollars aux partenaires de Qualcomm, soit une hausse de prix de presque 25% par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 qu'il remplace.

Qualcomm finira-t-il par pousser encore plus ses partenaires dans les bras de MediaTek ? La question peut raisonnablement se poser alors qu’une information intéressante arrive cette semaine jusqu’à nous. On apprend, sans grande surprise, que la firme a fortement augmenté le prix de son Snapdragon 8 Gen 3.

D’ores et déjà installé sur certains mobiles premium, comme le Xiaomi 14, le nouveau processeur de Qualcomm serait actuellement vendu 200 dollars par l’entreprise aux fabricants de smartphones et tablettes haut de gamme souhaitant en doter leurs appareils. Un tarif en augmentation d’environ 25% par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, estime WCCFTech. Dans ce contexte, seules deux options s’offrent aux partenaires de Qualcomm : augmenter le prix de leurs produits (au risque de freiner les ventes), ou réduire leurs marges. Une situation qui pourrait profiter à la concurrence, et donc à MediaTek et ses puces Dimensity, notamment.

Le Snapdragon le plus coûteux jamais distribué ?

Notons que cette hausse des prix avait été pressentie. Il y a quelques mois déjà un leaker avait en effet prédit que la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm coûterait plus de 160 dollars à produire… alors que le Snapdragon 8 Gen 2 valait à peu près ce prix en sortie d’usine selon des estimations partagées l’an dernier. En l’occurrence, même l’Apple A16 Bionic des iPhone 15 et 15 Plus coûterait moins cher à produire.

Rumors, opinions, and price information of Snapdragon 8 series (835-8Gen3). Using Chinese currency or Yuan. pic.twitter.com/hBveHDJf98 — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 31, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur Twitter, Mochamad Farido Fanani a partagé un tableau repéré sur Weibo présentant les prix (en yuans) de chaque génération de processeur Snapdragon premium. On y observe bien une augmentation progressive dès prix, avec une accélération suite au lancement du Snapdragon 8 Gen 1, il y a deux ans. Pour comparaison, le Snapdragon 888 était par exemple vendu 1010 yuans (soit un peu plus de 130 euros), tandis que le Snapdragon 8 Gen 1 passait à 1200 yuans (environ 156 euros). Avec son prix estimé à 1400 yuans (environ 183 euros), le Snapdragon 8 Gen 3 passe effectivement un cap.

De quoi expliquer la hausse des prix observée cette année sur le Galaxy S24 Ultra, par exemple. L’appareil est commercialisé 100 dollars de plus que son prédécesseur, vraisemblablement à cause de son Snapdragon 8 Gen 3 embarqué. On comprend aussi mieux pourquoi Samsung a inclu des Exynos 2400 à ses Galaxy S24 et S24 Plus. Cette solution lui permet tout simplement d’équilibrer les coûts.

Le retour de bâton pour Qualcomm pourrait toutefois se faire attendre. On sait en effet que le Dimensity 9400, concurrent du Snapdragon 8 Gen 3 chez MediaTek, n’arrivera pas sur le marché avant plusieurs mois.