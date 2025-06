Le Xiaomi 15 Ultra a droit à sa plus belle réduction depuis sa sortie : -554 € pour côtoyer l’excellence

Le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone haut de gamme qui brille avec son écran OLED et une puissance impressionnante, tout comme la réduction de presque 40 % qui l’accompagne aujourd’hui.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est la norme depuis quelques années : les constructeurs sortent leur nouveau smartphone chaque année, avec des mises à jour et des améliorations pour tenter de vous séduire. Le Xiaomi 15 Ultra vient donc succéder au Xiaomi 14 Ultra, un très bon smartphone disponible depuis début 2024. La marque chinoise n’a pas perdu de temps puisqu’à la fin de la même année sortait déjà ce modèle 15 Ultra, pour 1 503 euros. Il vient clairement marcher sur les platebandes de l’iPhone 16 avec de sacrés arguments techniques et surtout une réduction de 554 euros en ce moment.

Les points forts du Xiaomi 15 Ultra

La qualité de l’écran OLED impressionne

Il ne lésine pas sur l’autonomie avec deux jours d’utilisation

Son design ergonomique avec des finitions premium

Le Xiaomi 15 Ultra a été mis sur le marché pour 1 503 euros. Bien entendu, il a baissé de prix avec le temps. Mais rarement au point d’atteindre les 949 euros de PC Componentes. Il est affiché à 1249 euros sur le site, mais vous avez 300 euros de réduction une fois dans le panier.

Le Xiaomi 15 Ultra propose l’un des meilleurs écrans

Le Xiaomi 15 Ultra est arrivé sur le marché avec un atout de taille : son écran. Il s’agit d’une dalle Amoled de 6,73 pouces qui affiche de la WQHD+, soit 3200 x 1400 pixels. Avec le mode HDR, vous pouvez atteindre une luminosité assez élevée de 3422 cd/m². Traduction : les images sont belles, les animations sont fluides et les couleurs sont fidèles. Et sous le soleil, il reste parfaitement lisible, sans oublier la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz.

Les performances suivent, bien sûr, et le Snapdragon 8 Elite avec 16 go de RAM et 512 Go de stockage peut tout faire. Si vous aimez jouer et lancer de gros jeux 3D, même les plus gourmands, il le fait sans flancher. Par contre, ça chauffe un peu si la session gaming s’éternise, ce qui a pour effet de décharger la batterie rapidement. Mais au global, il reste efficace à tous les niveaux et prend même en charge le multitâche, ce qui fait que vous pouvez même l’utiliser pour travailler.

Des photos signées Leica au programme

Le Xiaomi 15 Ultra est équipé de quatre caméras, c’est une de plus que le modèle Xiaomi 15 classique. Dans l’app photo, vous avez énormément de possibilités avec l’IA et Leica qui proposent des filtres et des retouches pour améliorer toutes vos prises de vue. La prise en main est intuitive, même s’il y a beaucoup d’options à parcourir.

L’autonomie est aussi un de ses points forts, c’est d’ailleurs l’une des signatures de Xiaomi. La marque ne ment pas ici et propose une batterie de 5410 mAh qui tient facilement deux jours en usage, en usage classique. Entendez par là pas trop de jeux, pas trop de streaming, et vous êtes bon. Surtout qu’il est compatible charge rapide 90 W, qui permet de le recharger complètement en moins d’une heure. La charge sans-fil est aussi de la partie, avec une puissance de 80 W.

Beaucoup d’autres informations et détails techniques vous attendent dans notre test complet du Xiaomi 15 Ultra.

