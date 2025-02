Ce moniteur gaming incurvé (34″, WQHD et 144 Hz) a droit à une belle réduction sur Amazon

Les joueurs aguerris visent toujours des écrans PC bien réactifs et fluides. Ceux-là devraient donc être satisfaits du Dell S3422DWG, qui coche bien des cases, et qu’on trouve en ce moment à 389,99 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

Taux de rafraîchissement élevé, courbure 1800R, grande dalle pour profiter d’une belle immersion… L’écran PC Dell S3422DWG est sans aucun doute taillé pour les joueuses et joueurs exigeants en quête de fluidité. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’adresse aussi aux gamers ayant un budget un peu restreint, puisqu’il est en ce moment proposé à moins de 400 euros.

Ce qu’offre le Dell S3422DWG

Une dalle incurvée WQHD de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium Pro

Auparavant affiché à 449 euros, l’écran PC Dell S3422DWG est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur Amazon.

Une grande surface pour jouer confortablement

Le Dell S3422DWG est un écran PC assez massif, qui nécessite un bureau suffisamment grand pour être bien installé. Il faut dire qu’avec sa dalle incurvée de 34 pouces, il prend de la place, mais il offre aussi et surtout un confort visuel très agréable, renforcé par sa courbure de 1800R. Concrètement, vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance, sans oublier que vous profiterez aussi d’une belle immersion. Pour en dire davantage sur cet écran, la dalle présente une définition WQHD (3 840 x 1 440 pixels) et promet donc des images nettes et détaillées. Son format 21:9 permet quant à lui de bénéficier d’une surface d’affichage plus grande que sur un modèle 16:9 standard.

La dalle de ce moniteur dispose par ailleurs de la technologie d’affichage VA, gage de bons contrastes, de couleurs plus vives et d’angles de vision larges. Côté ergonomie, la hauteur et l’inclinaison de l’écran peuvent être facilement réglés. Mention spéciale également pour l’éclairage vers le bas, qui permet de jouer dans le noir sans problème.

Adieu flous de mouvement

Le Dell S3422DWG profite par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz ; il garantit donc un affichage très fluide lors de chaque action, un jeu sans lag et une absence de flous de mouvement lors des combos nerveux. Le temps de réponse s’élève de son côté à 1 ms, ce qui permet de minimiser les retards. Le moniteur est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique (qui doit évidemment être compatible), réduisant ainsi considérablement les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties.

Enfin, côté connectique, le Dell S3422DWG est plutôt bien équipé avec ses deux ports HDMI 2.0, son DisplayPort 1.4, ses cinq ports USB 3.2 Gen 1, sa sortie audio et son port de sortie casque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.