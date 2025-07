Amazon met déjà en solde le Honor 400 Pro, un smartphone premium puissant et polyvalent qui ne fait pas de concessions

Le smartphone Honor 400 Pro est la déclinaison la plus puissante de cette génération. Tout est amélioré par rapport au modèle classique, ce qui explique son prix de départ de 799,90 euros. Heureusement, il est soldé à 649,89 euros pendant quelques jours.

C’est au printemps 2025 qu’Honor a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les 400. Il y a le 400 classique, véritable flagship à la fiche technique alléchante pour le tout-venant, le 400 Lite, un modèle entrée de gamme qui n’en a que le nom tant il impressionne sur le papier. Et celui qui nous concerne ici avec 19 % de réduction sur Amazon : le Honor 400 Pro, la version haut de gamme avec une fiche technique boostée qui brille presque à tous les niveaux, encore plus grâce à son prix soldé.

Pourquoi se tourner vers le Honor 400 Pro

L’alliance du Snapdragon 8 Gen 3 et des 12 Go de RAM imparable

Le module photo avec un capteur de 200 MP est top

Son écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz impressionne

Proposé à sa sortie pour 799,90 euros, le smartphone Honor 400 Pro se retrouve en ce moment et pour quelques jours à 649,89 euros sur Amazon.

Un smartphone imposant dans tous les sens du terme

Avec le Honor 400, la marque fait les choses en grand, littéralement. Le smartphone fait 160,8 x 76,1 x 8,1 mm pour 205 g. Autant dire qu’il est imposant et pas parmi les plus légers du marché. Si vous avez des petites mains, il peut être assez inconfortable à tenir lors de longues sessions. Mais il apporte un confort indéniable à l’utilisation, surtout qu’il a l’écran pour se faire plaisir.

Une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui affiche 2800 x 1280 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, c’est grand, beau et fluide. Sans compter qu’il est aussi très lumineux avec une valeur max de 5 000 nits, donc même en plein soleil, vous aurez une visibilité parfaite. Il est en plus compatible HDR Vivid et propose du verre renforcé pour une meilleure résistance aux chocs et aux rayures.

Une puissance qui en épate plus d’un

Dans le smartphone Honor 400, il n’y a pas que du vent. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3, qu’on retrouve aussi dans le OnePlus 12, le Xiaomi 14 ou encore le POCO F7 Pro. Une puce puissante qui trouve un allié de taille avec les 12 Go de RAM pour tout faire tourner sans problème. Le stockage n’est pas à plaindre, 512 Go, c’est amplement suffisant pour toutes les apps et jeux. L’absence de port microSD ne se fait absolument pas sentir.

On pourrait reprocher qu’il n’y a pas de prise jack, mais sur ce segment ce n’est pas du tout une surprise. Le Bluetooth 5.4 est là pour palier ce manque et le WiFi 7 offre une connectivité boostée. Même la photo est au summum, avec un capteur principal de 200 MP utilisant l’IA d’Honor pour améliorer les clichés. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 50 Mp.

La batterie de 5 300 mAh est suffisamment généreuse pour avoir une autonomie de 33 h en appel, et plus de 26 h en vidéo. La charge filaire 100 W fait repasser à 100 % en 30 minutes. Il a même une charge sans-fil à 50 W max et propose la charge inversée sans-fil à 5W si vous avez des écouteurs, par exemple.

Vous pouvez comparer la fiche technique du Honor 400 Pro avec celle des meilleurs smartphones présentés dans notre guide d’achat dédié.

