Amazon solde à un prix inédit le OnePlus 13, un smartphone premium de 2025, en 256 ou 512 Go

Avec son design séduisant, sa puce puissante, sa polyvalence photo, et sa grosse batterie, le OnePlus 13 est un smartphone qui mérite votre attention. D’autant plus que pour les soldes, le modèle 512 Go est en promotion à 824 euros sur Amazon, contre 1 169 euros à sa sortie. On trouve aussi la version 256 Go à seulement 770 euros.

En début d’année, OnePlus a dévoilé son smartphone haut de gamme pour la saison 2025 : le OnePlus 13. Cette treizième génération est une bonne cuvée. Il est doté d’une fiche technique lui permettant de tenir tête aux ténors du marché, mais qui s’accompagne d’une hausse de prix par rapport à son prédécesseur. Heureusement, pendant les soldes, on peut déjà le retrouver à un prix bien plus accessible.

Pourquoi choisir le OnePlus 13 ?

Pour son design, fin et léger

Pour sa puissance

Pour son autonomie

Au lieu de 1 029 euros à son lancement, le OnePlus 13 avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à seulement 770 euros sur Amazon. Il y a aussi la version 512 Go bradé à 824 euros au lieu de 1 169 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design presque similaire au OnePlus 12

Esthétiquement, le OnePlus 13 pourrait être confondu avec le 12, mais la marque a retravaillé le design de son appareil. Au dos, même si le module photo est toujours ainsi imposant, il est entièrement détouré et offre un design plus léger, moins chargé. La face avant aussi a été revue puisque l’on n’a plus d’écran incurvé, mais plat. Le résultat est réussi, et la prise en main est très confortable.

À l’avant, on découvre une grande dalle de 6,82 pouces avec une définition de 3 168 × 1 440 pixels à un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz (LTPO). Il y a du progrès par rapport au modèle précédent, mais son écran mériterait un peu plus de soin et une meilleure luminosité.

Un smartphone puissant, bon en photo et endurant

Sur son smartphone premium, OnePlus a choisi la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné ici de 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, il est à l’aise en toute occasion. Même sur les jeux 3D, sur Genshin Impact, il tient sans sourciller le 60 fps, toutes options graphiques à fond. Quant à la chauffe, elle est maîtrisée. Et avec OxygenOS 15, l’interface offre plusieurs fonctionnalités attractives pour égayer votre quotidien.

Niveau photo, ce sont trois objectifs de 50 mégapixels qui sont à l’œuvre. Le module photo offre une belle polyvalence dans la prise de clichés même si l’on regrette que l’IA s’incruste parfois un peu trop. Enfin, pour faire fonctionner tout cela, le smartphone compte sur une grosse batterie de 6 000 mAh. Avec ça, il tiendra près de deux jours dans un usage polyvalent. Et si vous tombez en rade de batterie, on peut compter sur la charge rapide de 100 W pour faire le 0 à 100 % en 36 minutes.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test complet sur le OnePlus 13.

Pour comparer le OnePlus 13 avec les modèles actuels, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones du moment.

