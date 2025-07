OnePlus profite des soldes pour baisser le prix de son tout nouveau milieu de gamme, le Nord 5, avec 2 cadeaux en prime

Le OnePlus Nord 5 est un nouveau milieu de gamme qui devrait plaire au plus grand nombre : il utilise des composants plutôt haut de gamme pour un prix contenu. Sa version la plus musclée est d’ores et déjà en promotion pendant les soldes avec deux cadeaux offerts.

Avec sa gamme Nord, OnePlus cherche à offrir une expérience haut de gamme, tout en parvenant à rester accessible. La marque le confirme avec son nouveau Nord 5, qui mise sur une puce performante, un écran ultra fluide, une partie photo revue, le tout enrichi par de l’IA. Si vous êtes intéressés par cette nouvelle référence, sachez que pendant les soldes, elle coûte déjà 50 euros de moins dans sa version la plus musclée, avec des cadeaux en prime.

Que propose le OnePlus Nord 5 ?

Un grand écran OLED à 144 Hz

Une puce performante : Snapdragon 8s Gen 3

Une batterie conséquente associée à un chargeur 80 W

Avec un prix barré à 569 euros, le OnePlus Nord 5 (12 + 512 Go) se négocie en ce moment à 519 euros sur le site officiel. La marque va encore plus loin et propose deux cadeaux aux choix offerts entre un chargeur 80 W, une coque et des écouteurs, les OnePlus Buds 3 Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design épuré et un écran très réactif

Juste 483 € pour le robot aspirateur Shark Avec le code FRANDROID25SHARK, le Shark PowerDetect NeverTouch Pro tombe à seulement 483,99 €. Ce robot aspirateur-laveur vous libère du ménage avec à sa base autonome qui vide, nettoie et sèche.

Le OnePlus Nord 5 opte pour un design plus discret et minimaliste que son prédécesseur avec le retour d’un aspect lisse et plat, au lieu d’un dos strié. On retrouve des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, même si son grand format le rend moins pratique à utiliser d’une seule main.

Il s’appuie d’ailleurs sur une diagonale de 6,83 pouces qui offre un grand confort de visionnage, mais surtout une grande fluidité pour le jeu et la navigation grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa dalle affiche une définition 1.5K (2800 x 1272 pixels), supporte l’Ultra HDR et atteint une luminosité en pic de 1800 nits. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i et l’ensemble du téléphone est certifié IP65.

Sur la partie photo, le téléphone peut compter sur un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un selfie de 50 mégapixels avec autofocus avec la possibilité, comme pour le capteur principal de filmer en 4K à 60 fps. Dommage, on aurait aimé avoir un zoom optique.

De bonnes performances

Côté performance, OnePlus choisit d’intégrer le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un SoC qui a déjà fait ses preuves sur le Poco F6, le Honor 200 Pro ou encore le Razr 50 Ultra l’an dernier. Cette puce permet de jongler sans difficulté entre les applications, de profiter de sessions de jeu exigeantes et d’assurer une navigation rapide au quotidien. L’interface OxygenOS 15.0 basé sur Android 15 est un plaisir à utiliser et donne accès à un tas de fonctionnalités IA.

Pour finir, les entrailles du Nord 5 sont alimentées par une généreuse batterie de 5 200 mAh, offrant une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne. De plus, le smartphone est compatible avec la charge rapide avec une vitesse de 80 Watts.

Si le téléphone de OnePlus ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.