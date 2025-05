Honor baisse déjà le prix de son nouveau smartphone milieu de gamme avec une avalanche de cadeaux à la clé

Le Honor 400 est un nouveau smartphone milieu de gamme séduisant que l’on a noté 8/10. Il propose des prestations très équilibrées, et devient encore plus intéressant aujourd’hui avec cette promo et ces cadeaux offerts.

Annoncé au MWC 2025, le Honor 400 rejoint les smartphones aux meilleurs rapports qualité/prix. Esthétiquement réussi, avec du charme et une fabrication soignée, il offre des performances solides, un bel écran, un bloc photo convaincant et une autonomie satisfaisante. Il a de quoi plaire, d’autant plus qu’il est proposé moins cher avec un tas de cadeaux à la clé.

Pourquoi choisir le Honor 400 ?

De belles finitions et un appareil photo bon de jour

Des performances maîtrisées

Une autonomie satisfaisante

Sans oublier les cadeaux offerts (bracelet, écouteurs, chargeur)

Lancé à 499 euros, le Honor 400 est aujourd’hui disponible en promotion à 459,80 euros sur le site de la marque avec le code BRHOPVZVX283Z7CGX. Et tout ça avec un tas de cadeaux comme les écouteurs Honor Earbuds Clip, un chargeur de 66 W, mais aussi le Honor Band 9.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 400. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une conception soignée

Le Honor 400 est un produit agréable à prendre en main, aussi bien par ses dimensions que par son toucher. Il se démarque par son bloc optique, qui lui apporte ce cachet, ce petit supplément d’âme qui le rendrait sinon assez banal. Son écran AMOLED de 6,55 pouces offre un affichage d’une belle finesse et une colorimétrie assez juste. La luminosité permet quant à elle d’en profiter dans presque toutes les situations et son taux de rafraîchissement à 120 Hz rend l’interface agréable et fluide.

Au dos, le téléphone Honor se contente de deux capteurs, un grand angle de 200 Mpx et ultra-grand angle de 12 Mpx. Le capteur principal réalise un très bon travail : de jour, il offre des clichés joliment détaillés avec une belle cohérence. De nuit, le rendu est plus en retrait, mais dans de bonnes conditions de lumière, il sait tirer son épingle du jeu. L’ultra grand-angle est de bon niveau de jour, mais moins de nuit.

De belles prestations

Pour fonctionner efficacement, Honor intègre une puce Snapdragon 7 Gen 3 de chez Qualcomm. Dans l’ensemble, il offre des prestations de qualité aussi bien sous Android qu’avec les applications, sans oublier un multitâche assez véloce. Côté gaming, il s’en sort avec les honneurs. Les 60 fps stables sont accessibles en qualité graphique haute ou moyenne selon les jeux. Côté interface, MagicOS 9 et Android font parfaitement le job en proposant une interface personnalisable, réactive et avec une armée de fonctionnalités IA. Bon point : la politique de mise à jour est solide, avec 6 ans de mises à jour, à la fois pour Android et pour les mises à jour de sécurité.

Enfin, avec sa batterie de 5 300 mAh, l’appareil tient une journée de travail sans aucune difficulté. Par contre, si vous abusez des notifications ou jouez beaucoup, il faudra sûrement le recharger avant de rentrer chez vous. Si vous tombez en rade de batterie, la charge rapide 66 watts permet de récupérer 63 % en 30 minutes. Le chargeur est d’ailleurs offert.

Un bracelet et des écouteurs en prime

Il n’y a pas que le chargeur offert. Avec ce téléphone, vous avez aussi le Honor Band 9, un bracelet connecté efficace pour suivre toutes vos activités, mais aussi votre santé. Pour cela, il embarque un capteur de fréquence cardiaque en continu, un suivi du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), une analyse de la qualité du sommeil, ainsi que la surveillance du niveau de stress. Il fera un bon compagnon et tient jusqu’à deux semaines en usage standard, et une petite dizaine de jours même en usage intensif.

On trouve aussi les Honor Choice Earbuds Clip, des écouteurs sans fil à la forme assez unique et tout en courbes. Ces écouteurs ouverts n’offrent pas de réduction de bruit passive ou active. Vous aurez sûrement l’impression de porter un anneau à l’oreille, mais le constructeur assure que cette conception offre un excellent confort. Quant à la partie audio, les transducteurs promettent des aigus clairs et des basses dynamiques. Le son spatial est aussi disponible, de même que l’amplification dynamique des basses grâce à des algorithmes. Enfin, ils offrent une autonomie de 7 heures par charge, qui monte à 36 heures avec le boîtier de charge.

Si vous souhaitez découvrir plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le Honor 400.

Si le téléphone de Honor ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

