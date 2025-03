Le Xiaomi 15 débarque avec une avalanche de promotions et de cadeaux pour son lancement

C’est le smartphone de l’année pour Xiaomi, décliné en plusieurs versions : le modèle 15 vient de débarquer chez nous et la marque fait tout pour vous faire craquer avec une ribambelle d’offres de lancement.

Xiaomi 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Si vous avez raté la conférence du MWC 2025 à Barcelone, vous n’avez pas vu le levé de voile sur le Xiaomi 15. La marque chinoise a proposé son flagship en version classique et Ultra qui viennent chatouiller sur leur terrain les Samsung Galaxy S25 ou encore l’iPhone 16 Pro. Pour vous convaincre de passer du côté Xiaomi de la Force, le site officiel de la marque propose une remise immédiate, une offre de reprise et deux cadeaux au choix : des Redmi Buds 6 Pro et une Xiaomi Watch S4 ou une Xiaomi Watch 2. Donc jusqu’à 548 euros à économiser si vous choisissez d’opter pour le dernier Xiaomi.

Les points forts du Xiaomi 15

Son écran OLED LTPO de 6,36 pouces avec fréquence adaptative 1 à 120 Hz

Une autonomie 20% supérieure au Galaxy S25

Les 3 capteurs photo de 50 Mpx chacun proposent de beaux résultats

Alors, il faut bien suivre pour profiter de tout ce que propose Xiaomi. Déjà, son prix de base : 1003 euros. Si vous le commandez avant le 31 mars 2025, vous avez 100 euros de remise immédiate. Ensuite, si vous avez un produit à faire reprendre, vous avez 200 euros de bonus de reprise. Ce qui met le Xiaomi 15 à 703 euros. Ensuite, vous avez deux cadeaux : des Redmi Buds 6 Pro (79 euros) et, au choix, une Xiaomi Watch S4 ou une Xiaomi Watch 2 (169 euros).

Un smartphone affiné qui attire le regarde

Le Xiaomi 15 n’a pas à rougir face à son grand frère, le modèle Ultra. Il reprend la formule du Xiaomi 14 tout en l’affinant pour proposer une nouvelle expérience. Sa taille, déjà, reste dans les clous avec une diagonale de 6,36 pouces, ce qui se rapproche de l’iPhone 16 Pro. Comme ça, il tient bien dans la main et dans la poche, sans être trop encombrant. Par contre, il ne faut pas être dérangé par le bloc photo qui est plutôt imposant, mais qui n’empêche pas le smartphone d’être stable lorsqu’il est posé à plat.

L’écran est une dalle OLED qui affiche 2670 x 1200 pixels avec une fréquence d’affichage adaptative qui va de 1 Hz à 120 Hz. Son pic de luminosité à 3200 nits garantit que vous pouvez continuer d’y voir très clair même en plein soleil. Petit bonus : il est livré avec une protection d’écran préinstallée, même si la qualité de celle-ci n’est pas des meilleures. Aussi, une coque transparente est fournie avec, ce qui vous évite d’avoir à repasser en caisse pour le protéger.

Une puissance classique pour le Xiaomi 15

Le Xiaomi 15 est propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite, qui va équiper de nombreux modèles cette année. Si vous le sollicitez beaucoup, il chauffe un peu à l’arrière, mais grâce au système de refroidissement IceLoop, vous ne ressentirez pas de gêne. La version proposée ici, à ce prix, est celle avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, sachez qu’il existe une version avec 512 Go pour 100 euros de plus.

Pour la batterie, le Xiaomi 15 a une capacité de 5240 mAh et est compatible charge rapide filaire 90W et sans-fil à 50W. Donnc en moins d’une heure, il repasse à 100% si vous avez le chargeur compatible. Notez qu’il n’est pas compatible avec la charge Qi2, mais qu’il y a la charge sans-fil inversée. Enfin, pour les photos, il est doté d’un objectif principal, un ultra grand angle et un téléobjectif de 50 Mpx chacun pour filmer en 8K max. Le capteur selfie vous tire le portrait à 32 Mpx pour des résultats on ne peut plus corrects.

