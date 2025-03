Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra : 600 euros de cadeaux et de remises, voilà une offre de lancement très généreuse

Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux fleurons de l’année 2025. Il s’agit des modèles 15 et 15 Ultra, d’ores et déjà disponibles en France. Tous les deux profitent de 100 euros de remise sur le site officiel, sans compter les nombreuses offres pour le lancement.

Xiaomi 15 & Xiaomi 15 Ultra // Source : Site officiel

C’est lors de la conférence MWC 2025 à Barcelone que Xiaomi lève le voile sur les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra, les nouveaux flagships de la marque chinoise. L’un d’entre eux a clairement l’ambition de jouer dans la cour des grands face au Samsung Galaxy S25 et à l’iPhone 16 Pro, quand à l’autre, il veut se faire passer pour un appareil photo dédié. Quoi qu’il en soit, le constructeur souhaite tout de même se montrer généreux en offrant des cadeaux, comme sa dernière montre connectée, la Watch S4.

Où acheter les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra au meilleur prix ?

Comme dit précédemment, les deux téléphones sont dès à présent disponibles à l’achat. Un bonus de reprise de 200 euros est disponible pour le Xiaomi 15, et un bonus de 300 euros pour le Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15

Nothing Phone (2a) : le plus stylé des smartphones Le Nothing Phone (2a) passe enfin sous la barre des 300 euros. Le smartphone le plus stylé de 2024 est aussi l’un des plus complets : écran OLED, performances au rendez-vous et autonomie record.

Pour le Xiaomi 15, il y a la version 12 + 256 Go à 903 euros (au lieu de 1 003 euros), et la version 12 + 512 Go à 1 003 euros (au lieu de 1 103 euros). La marque ne s’arrête pas là et offre la Xiaomi Watch S4 ou la Watch 2 au choix, mais aussi les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro.

Xiaomi 15 Ultra

Pour le Xiaomi 15 Ultra, il y a la version 16 + 512 Go à 1 403 euros (au lieu de 1 503 euros), et la version 16 + 1 To à 1 603 euros (au lieu de 1 703 euros). Un kit de photographie est offert.

Xiaomi 15 : un smartphone qui joue dans la cour des grands

Le Xiaomi 15 reprend la recette gagnante de son prédécesseur : un format compact, une prise en main agréable et des finitions soignées. Le bloc caméra est bien volumineux et il se remarque. Il est composé de trois capteurs photos de 50 mégapixels chacun à l’arrière signé Leica : un grand-angle (stabilisation optique), un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique x3. Lors de notre prise en main, l’appareil délivre des clichés détaillés, avec des couleurs qui pètent.

Retour sur la face avant, son écran OLED LTPO 120 Hz avec une définition de 2670 x 1200 pixels, et une luminosité annoncée à 3200 nits, devrait-vous en mettre plein les yeux. Du côté de l’animation, c’est le Snapdragon 8 Elite que l’on retrouve. Résultat : on a un téléphone qui chauffe peu, capable de répondre à tous les usages, même les plus poussées, avec une belle interface fluide. Il ne déçoit pas non plus côté autonomie, avec sa batterie de 5 240 mAh et sa charge 90 W.

Xiaomi 15 Ultra : un modèle qui met le paquet sur la photo

Le Xiaomi 15 Ultra quant à lui ne passe pas inaperçu avec son énorme module photo rond qui ressemble à un appareil photo. Il s’accompagne d’ailleurs avec un Pack Photo Pro. Il propose donc avec Leica, un capteur principal d’un pouce et 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 50 Mpx, et un téléobjectif de 200 Mpx. Lors de notre prise en main, les premières photos que nous avons prises avec cet appareil sont très convaincantes.

Malgré son bloc photo imposant, le smartphone est assez agréable à tenir grâce à des angles arrondis et des tranches plates. Autrement, on a un grand un écran Amoled de 6,73 pouces avec une définition WQHD+ de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz et la luminosité maximale est promise à 3200 nits. Côté performances, il est lui aussi propulsé par le Snapdragon 8 Elite, proposant ainsi d’excellentes performances. Enfin, une grande batterie de 5 410 mAh est intégrée, supportant la charge rapide 90 W en filaire, 80 W en sans fil et 18 W en inversée.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.