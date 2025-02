OnePlus Watch 3 : cette nouvelle montre sous WearOS profite d’une offre de lancement bien généreuse

La OnePlus Watch 3 est la toute nouvelle montre connectée de la marque. Un modèle que l’on a noté 9/10 et que l’on recommande chaudement. Disponible en précommande, elle s’affiche avec 80 euros de moins et des écouteurs sans fil offerts.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Après une première montre connectée assez décevante, OnePlus arrive désormais avec des modèles très convaincants. La OnePlus Watch 3, dernière en date, est une montre sous WearOS qui converse les atouts de son prédécesseur, tout en apportant des améliorations pour en faire l’une des meilleures montres connectées de l’année. Si elle vous tente, sachez que la marque propose une offre de précommande très alléchante.

En quoi la OnePlus Watch 3 est une montre intéressante ?

Pour ses finitions premium et son bel écran lumineux

Son suivi de santé très efficace (avec ECG)

Son autonomie de plus de trois jours

Disponible à partir du 25 février 2025 au prix de 349 euros, la OnePlus Watch 3 peut vous revenir à 269 euros grâce à cette offre de précommande sur la boutique officielle, via 50 euros de remise et un coupon de 30 euros. La marque offre même une paire d’écouteurs d’une valeur de 199 euros, les OnePlus Buds 3 Pro.

Un design plus abouti

La OnePlus Watch 3 a beau reprendre le même design que la Watch 2 de l’an passé, elle apporte quelques nouveautés bienvenues. La première concerne l’écran, plus grand encore, pour un boîtier de même format (46mm). Et l’autre, la présence d’une véritable couronne rotative fonctionnelle bien pratique. Autrement, elle propose un design soigné avec des finitions en acier et avec verre saphir.

La OnePlus Watch 3 profite d’une couronne rotative // Source : Chloé Pertuis La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Plus précisément, l’écran propose un affichage Amoled LTPO sur 1,5 pouce. Il est capable de monter à une luminosité de 2200 cd/m². À l’usage, l’écran est confortable à consulter en toutes situations, même en plein soleil, mais aussi bien défini et suffisamment réactif en fonction de l’éclairage ambiant. Un mode d’affichage always-on est également de la partie.

Un bon suivi, mais avec des mesures trop aléatoires

Sans surprise, la OnePlus Watch 3 embarque une bardée de capteurs. Avec sa puce GPS double fréquence, la montre s’en est relativement bien sortie dans un parc, mais en milieu urbain, le suivi est moins précis avec des tracés irréguliers. Équipée d’un meilleur capteur optique de fréquence cardiaque, la tocante s’en sort plutôt bien mais connaît quelques ratés. Mention spéciale pour l’ECG et la fonction de « bilan en 60 secondes » qui prend en compte plusieurs données.

Elle brille surtout par son autonomie. Déjà un point fort sur le modèle précédent, la nouvelle version améliore encore cet aspect grâce à une batterie de plus grande capacité — 631 mAh contre 500 mAh auparavant. En poussant les paramètres au maximum (mode always-on, suivi du SpO2, mesure de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et du sommeil et suivi GPS), cette wearable a pu tenir pendant 3 jours et 22 heures avant qu’elle ne passe de 100 à 1 % de batterie lors de notre test.

Obtenez plus d’informations grâce à notre test complet sur la OnePlus Watch 3.

