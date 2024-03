Si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone haut de gamme, vous avez probablement entendu parler du Xiaomi 14. Avec ses caractéristiques techniques, ce téléphone a de quoi séduire. Mais est-ce qu'il tient ses promesses ? Après deux semaines d'utilisation, nous allons examiner de plus près ses performances et la qualité globale du Xiaomi 14 pour vous aider à décider s'il vaut la peine d'être acheté.

Avant, il y avait Apple et Samsung. Mais maintenant, d’autres marques ont des propositions à 1000 euros et plus très solides. Le Xiaomi 14 est le dernier-né de la marque chinoise, et il a justement de quoi séduire les amateurs de smartphones haut de gamme.

Xiaomi 14 Fiche technique

Modèle Xiaomi 14 Version de l'OS Android 14 Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,36 pouces Définition 2670 x 1200 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 5G Oui NFC Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4610 mAh Épaisseur 8,2 mm Poids 193 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un Xiaomi 14 prêté par la marque en version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, en coloris noir.

Xiaomi 14 Un design réussi

Ce qui saute aux yeux avec le Xiaomi 14, c’est sa taille compacte. En effet, en 2024, un écran de 6,36 pouces le place dans la catégorie des smartphones compacts, ce qui contraste agréablement avec les modèles plus imposants du marché.

Le Xiaomi 14 se positionne ainsi aux côtés des références telles que le Galaxy S24 et l’iPhone 15 Pro. Bien que légèrement plus long que ces derniers, il conserve une largeur de 7,15 cm qui lui confère une prise en main agréable et compacte.

Du côté du poids, le Xiaomi 14 affiche 193 grammes sur la balance, ce qui le rend particulièrement agréable à manipuler. Cependant, on note un léger bémol par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 13 : le bloc caméra a pris de l’épaisseur. Avec une saillie de près de 4 millimètres, il peut sembler imposant, mais cette protubérance n’est pas sans avantages. Elle abrite un émetteur infrarouge, un micro et un flash LED, et empêche le téléphone de basculer lorsqu’il est posé sur une surface plane. De plus, cette particularité facilite le positionnement du smartphone sur certains chargeurs sans fil. Une fois équipé de sa coque de protection, cet inconvénient s’estompe.

Concernant les finitions, le Xiaomi 14 est irréprochable. Il arbore un design solide et élégant, alliant verre et aluminium, et bénéficie de la certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Le capteur d’empreintes digitales, intégré sous l’écran, et la caméra selfie, discrètement logée dans une petite bulle centrale, témoignent du souci du détail apporté par Xiaomi.

Les tranches droites, brillantes et plates rappellent celles de l’iPhone 15 Pro, tandis que les bordures fines (1,61 mm) et les angles arrondis confèrent au téléphone une esthétique soignée. Le bloc photo, orné d’un motif décoratif, ajoute une touche d’originalité à l’ensemble. Enfin, le Xiaomi 14 est disponible en trois coloris (vert, gris et noir), avec un revêtement mat pour la version noire et un dos plus brillant pour la variante verte.

Si je devais émettre une réserve concernant le Xiaomi 14, ce serait probablement son design un peu trop sage à mon goût. Bien sûr, cela reste subjectif, mais il est vrai que ce smartphone ne se démarque pas réellement de ses concurrents en termes d’originalité. Son apparence globale manque un peu de singularité, ce qui pourrait décevoir ceux qui recherchent un téléphone au design plus distinctif.

Xiaomi 14 Un écran très lumineux

L’écran du Xiaomi 14 est une dalle Oled Full HD+ (1200 x 2670 pixels, 460 ppp) équipée de la technologie LTPO, qui permet un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Sa luminosité varie de 1 000 à 3 000 nits (en pic HDR).

Avant de présenter les résultats de la sonde, voici nos impressions : l’écran est très lumineux, ce qui compense une réflectance apparemment moyenne. Ainsi, les reflets ne sont pas trop gênants. La luminosité dépasse même celle de l’iPhone 14 Pro, ce qui mérite d’être souligné, Xiaomi ayant repoussé les limites. J’ai constaté que l’écran offrait un bon rendu des couleurs, légèrement froid par défaut. Cependant, tout est personnalisable dans les paramètres, ce qui permet d’ajuster l’image selon mes préférences.

Dès que j’ai reçu mon nouveau téléphone, j’ai immédiatement changé le mode de couleurs de l’écran en mode vif, plutôt qu’en mode couleur original Pro. Et je dois dire que c’était la meilleure décision que j’ai prise pour cet écran. En effet, les résultats des tests de couverture colorimétrique et de fidélité des couleurs — menés avec le logiciel Calman de Portrait Displays — ont montré que le mode vif était nettement supérieur au mode couleur original Pro.

En mode couleur original Pro, l’écran affiche une couverture de 102 % de l’espace colorimétrique sRGB et de 68 % de l’espace DCI-P3, avec un Delta E moyen de 5,14 en SDR et de 8,32 en HDR. La température de couleur est de 7100 K. En revanche, en mode vif, l’écran affiche une couverture de 143 % de l’espace colorimétrique sRGB et de 94 % de l’espace DCI-P3, avec un Delta E moyen de 3,34 en SDR et de 6,71 en HDR. La température de couleur est de 6600 K. Ces résultats montrent que le mode vif offre une couverture colorimétrique plus large et une fidélité des couleurs plus élevée que le mode couleur original Pro, ce qui se traduit par une expérience visuelle plus agréable.

La luminosité du Xiaomi 14 est très bonne, bien qu’elle n’ait pas atteint les 3000 nits annoncés par le constructeur (ce qui nécessite des conditions spéciales). Cependant, en mode HDR, j’ai pu monter jusqu’à 1200 cd/m² pour la luminosité. En SDR, la luminosité maximale était légèrement inférieure à 1000 cd/m².

En résumé, le mode original (par défaut) de l’écran ne permet pas d’exploiter pleinement son potentiel et offre une mauvaise qualité d’image. En revanche, en passant en mode vif, l’écran affiche des couleurs plus riches et plus fidèles, ce qui en fait un très bon écran. Il est donc recommandé de changer le mode de couleurs de l’écran pour profiter pleinement de ses capacités.

Xiaomi 14 Logiciel : HyperOS à la manœuvre

Le Xiaomi 14 est équipé d’Android 14 et de la nouvelle interface HyperOS, qui remplace MIUI. Xiaomi s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui, bien que légèrement inférieur à Samsung, Apple et Google, reste tout à fait honorable.

Passons à HyperOS, l’un des éléments les plus attendus de ce smartphone. Bien qu’il puisse être considéré comme MIUI 15, Xiaomi a décidé de changer son nom pour refléter les importantes améliorations apportées, notamment au niveau du moteur de rendu graphique.

À première vue, on peut remarquer des similitudes avec iOS, en particulier au niveau du centre de contrôle. Cependant, Xiaomi a également emprunté des éléments à Samsung OneUI pour la navigation à une main, ce qui rend l’utilisation du téléphone très agréable. Xiaomi s’est inspiré à gauche, et à droite, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose.

Bien que l’interface soit simplifiée par rapport à MIUI, HyperOS reste un système d’exploitation complexe avec de nombreuses options, ce qui peut rendre son utilisation difficile pour les néophytes. Par exemple, il m’a fallu du temps pour trouver l’option permettant de modifier le fond d’écran par défaut de la page de verrouillage (celui qui est un panorama de fonds d’écran). Cependant, cette complexité offre également une grande personnalisation, notamment pour l’écran de verrouillage, avec des options pour modifier l’horloge, la météo et la date, ainsi que des thèmes. De plus, une nouvelle page dédiée aux fonds d’écran et à la personnalisation a été introduite pour regrouper toutes les options en un seul endroit.

HyperOS se démarque également par ses animations fluides et dynamiques, qui donnent vie à l’interface utilisateur. Toutefois, un point négatif est la présence de bloatwares, ces applications préinstallées par des partenaires, qui peuvent être agaçantes et obligent l’utilisateur à les désinstaller manuellement. C’est certainement des revenus importants pour Xiaomi, mais sur un téléphone à 1000 euros, on est quand même surpris.

L’une des avancées majeures d’HyperOS est l’amélioration de l’allocation du processeur et de la gestion de la mémoire, avec à la clé des performances plus efficaces et plus fluides, particulièrement lors de l’utilisation d’applications multitâches et gourmandes en ressources. De plus, la taille réduite de l’OS par rapport à ses contemporains permet des temps de démarrage plus rapides, des mises à jour plus rapides et plus d’espace de stockage disponible pour les utilisateurs.

Xiaomi a également amélioré la gestion des applications en arrière-plan, en les conservant en mémoire plus longtemps. Cette optimisation permet aux utilisateurs de revenir à leurs applications précédemment utilisées sans perdre leur progression ou faire face à des rechargements inutiles. De plus, ces améliorations suggèrent des gains potentiels en termes d’autonomie de la batterie, grâce à une gestion plus efficace des ressources.

En résumé, je trouve HyperOS réussi. Bien que je sois un adepte de l’Android stock, je dois admettre que Xiaomi a créé une expérience riche, unique et fluide avec HyperOS, malgré les emprunts à d’autres systèmes et les apps préinstallées. L’interface offre de nombreuses options et une grande personnalisation, tout en trouvant un équilibre entre richesse des fonctionnalités et efficacité.

Enfin, nous regrettons l’absence de certaines fonctions d’IA que l’on peut trouver sur les Galaxy S24 ou les Pixel 8. En 2024, cela manque un peu pour un téléphone haut de gamme.

Xiaomi 14 Les grosses performances sont bien là

Ne perdons pas trop de temps : le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 offre des performances exceptionnelles, soutenues efficacement par 12 Go de RAM. De plus, vous disposez d’un généreux espace de stockage de 512 Go avec la dernière et rapide technologie UFS 4.0.

Les chiffres des benchmarks ne mentent pas, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 offre des performances exceptionnelles. Mais ce n’est pas seulement une question de chiffres, c’est aussi quelque chose que l’on ressent en utilisant le produit au quotidien. Tout est très fluide, les animations s’enchaînent sans aucune latence, tout s’exécute rapidement. C’est vraiment un plaisir d’utiliser un appareil aussi performant.

Modèle Xiaomi 14 OnePlus 12 Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Pro Apple iPhone 15 AnTuTu 10 1968824 1745523 1722457 947445 1 387 334 AnTuTu CPU 435409 389237 427031 272365 354650 AnTuTu GPU 818700 749210 680048 370060 439071 AnTuTu MEM 396661 334903 323844 135611 278663 AnTuTu UX 318054 275512 291534 169409 314950 PC Mark 3.0 17382 12979 18232 11231 N/C 3DMark Wild Life N/C N/C 8907 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 53 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 5048 4844 4294 2241 2965 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 30.23 FPS 29.01 FPS 25.71 FPS 13 FPS 17.8 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 99 / 88 FPS 60 / 62 FPS 96 / 65 FPS 61 / 37 FPS 58 / 39 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 105 / 148 FPS 60 / 114 FPS 99 / 111 FPS 72 / 76 FPS 60 / 93 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 362 FPS 60 / 313 FPS 119 / 248 FPS 118 / 149 FPS N/C Geekbench 6 Single-core 2199 1138 2072 N/C 2560 Geekbench 6 Multi-core 6671 5455 6565 N/C 6392 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 16300 16190 15568 N/C 22843 Lecture / écriture séquentielle 2280 / 980 Mo/s 833.48 / 886.84 Mo/s 2170 / 996 Mo/s N/C N/C Voir plus de benchmarks

En comparaison avec mon iPhone 14 Pro, les performances du Snapdragon 8 Gen 3 sont encore plus impressionnantes. Qualcomm a vraiment fait du bon travail cette année en offrant un processeur capable de rivaliser avec le meilleur du marché. Les utilisateurs les plus exigeants seront ravis de constater que leur appareil peut exécuter toutes les tâches qu’ils lui demandent sans aucun ralentissement. Et, ici, Xiaomi se permet même de faire mieux que d’autres smartphones équipés de la même puce. Cela montre une très bonne intégration de la solution de Qualcomm.

En ce qui concerne la chauffe, j’ai été agréablement surpris de constater que le smartphone ne chauffait pas excessivement, même après une grosse session de benchmark. Bien sûr, le smartphone chauffe un peu, mais pas à un niveau tel que cela deviendrait problématique. J’ai même vérifié cela avec une caméra thermique et j’ai constaté que le revêtement au dos du smartphone agissait presque comme un isolant, ce qui permettait de réduire la sensation de chaleur.

J’ai remarqué que la chaleur était davantage ressentie au niveau du cadre en aluminium du smartphone qu’au niveau du dos. Même avec la luminosité à fond, je n’ai pas constaté de chauffe excessive. Cela montre que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 est capable de gérer efficacement la chaleur, ce qui est un avantage considérable pour les utilisateurs qui utilisent leur smartphone de manière intensive.

Xiaomi 14 Un volet photo soigné, un bon téléobjectif

Là, on s’attaque à un gros morceau. Le Xiaomi 14 dispose d’un système de caméra avec trois caméras à l’arrière et une caméra à l’avant. Les trois caméras arrière sont signées par Leica, le spécialiste allemand qui était anciennement le partenaire de Huawei.

La caméra principale est dotée d’un capteur OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 de 50 mégapixels avec une taille de 1/1,31 pouce et une ouverture f/1,6. Grâce au pixel-binning 4-en-1, les photos sont prises en 12,5 mégapixels par défaut. Cette caméra à de l’OIS, mais également un système laser-AF. Contrairement au Xiaomi 14 Pro, celui-ci n’est pas associé à un objectif à ouverture variable.

Le téléobjectif est équipé d’un capteur Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,0 et un zoom optique x3,2 sans perte. Ce téléobjectif est également utilisé pour le mode portrait, avec un zoom x3,2 étant le grossissement par défaut pour ce mode.

L’ultra grand-angle est également doté d’un capteur Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 115°. Notez que cette caméra ne dispose pas de l’OIS. Enfin, la caméra frontale est dotée d’un capteur OmniVision OV32B de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,0.

Toutes les caméras du Xiaomi 14 peuvent filmer en 2160p (4K) à 60 ips, et la caméra principale peut même filmer en 8K à 24 ips.

Capteur principal

La caméra principale du Xiaomi offre une qualité d’image exceptionnelle en journée. Les photos sont nettes et détaillées, avec une plage dynamique étendue et des couleurs précises. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, la caméra principale produit des images vraiment réussies. La mise au point est rapide et précise, aucun raté. C’est propre.

J’ai particulièrement apprécié la possibilité de basculer entre les deux modes Leica : le mode couleur naturelle, qui offre une représentation fidèle de la réalité, et le mode contrasté, qui donne des photos plus agréables à regarder.

En ce qui concerne le mode x2, il s’agit d’un zoom numérique qui offre une qualité d’image correcte, mais qui ne peut pas rivaliser avec un véritable zoom optique x2. Bien que cela puisse dépanner dans certaines situations, il est important de noter que ce mode n’est pas disponible en mode portrait.

Capteur ultra-grand-angle

En ce qui concerne la caméra ultra grand-angle du Xiaomi 14, j’avoue avoir été agréablement surpris par sa performance en plein jour. Les clichés sont de bonne qualité avec des couleurs vives et une bonne netteté. Cependant, en intérieur ou en basse lumière, l’accentuation du micro-contraste par le logiciel joue un peu sur le piqué de l’image, ce qui peut donner l’impression d’une perte de détails. À vrai dire, le réel problème vient de la mise au point très capricieuse.

Téléobjectif x3

La caméra x3,2 du Xiaomi 14 est également une bonne surprise. Les clichés sont nets et détaillés, avec une plage dynamique étendue et un bruit réduit. Il est également appréciable de constater que Xiaomi a travaillé sur le post-traitement pour assurer une cohérence entre les images prises avec l’appareil photo principal et le téléobjectif. Cependant, il est important de noter que la qualité d’image peut varier en fonction des conditions d’éclairage et de la distance de la scène photographiée.

Mode nuit

Malheureusement, en condition de faible luminosité, le smartphone présente quelques faiblesses. La colorimétrie est légèrement altérée, avec une dominante orangée, et l’image a tendance à être lissée, ce qui réduit le niveau de détail. Xiaomi applique un gros travail de lissage qui sauve en apparence beaucoup de photos.

Mode portrait

Bien que le mode portrait ne soit disponible qu’avec deux longueurs focales sur ce smartphone, j’ai été séduit par sa qualité. Le détourage n’est pas toujours parfait, mais l’effet de bokeh appliqué aux différents plans de l’image est naturel et agréable à l’œil. Peut-être que Leica n’est pas indifférent à ça. Toutefois, le détourage n’est pas hyper propre.

Mode macro

Le mode macro est opéré ici par la caméra téléobjectif, et c’est un véritable plaisir à utiliser. Le bokeh est propre, la mise au point est rapide et nette, on apprécie l’utiliser.

Capteur selfie

Première chose à faire : désactiver ce mode beauté, activé par défaut. Il lisse les visages, et semble avant-tout prévu pour le marché asiatique qui raffole de cette fonction. Une fois que c’est fait, c’est une caméra très correcte, c’est détaillé et la colorimétrie est bonne.

Vidéo

Le Xiaomi 14 est un bon choix pour les amateurs de vidéo. Il offre de nombreux modes vidéo, y compris un mode professionnel qui permet de personnaliser de nombreux paramètres. La stabilisation vidéo est efficace sur la caméra principale, ce qui permet de réaliser des vidéos fluides et stables. L’optique télé est également stabilisée, mais malheureusement, l’ultra grand-angle ne l’est pas.

Xiaomi 14 Audio et son

Le Xiaomi 14 est doté de deux haut-parleurs stéréo, mais il ne dispose pas d’une prise casque de 3,5 mm. En ce qui concerne la qualité sonore des haut-parleurs, j’ai été agréablement surpris par leur dynamique. Cependant, j’ai remarqué que le timbre manquait un peu de précision. En ce qui concerne la spatialisation, elle est très correcte et offre une expérience d’écoute agréable. Dans l’ensemble, le Xiaomi 14 offre une qualité sonore satisfaisante pour les haut-parleurs intégrés.

Xiaomi 14 Réseau et communication

Le OnePlus 12 est compatible avec les réseaux 4G et 5G, et prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 7 et Wi-Fi 6E, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (Glonass, Galileo, Beidou, A-GPS, QZSS, NavIC). Il dispose également d’un support eSIM, en plus du double port nano SIM.

En ce qui concerne la qualité des appels audio, le Xiaomi 14 offre une excellente expérience. La voix n’est jamais très compressée, même dans des environnements bruyants ou venteux. Les appels sont clairs et nets.

Xiaomi 14 Une bonne autonomie, une charge (très) puissante

La capacité de la batterie fait 4 610 mAh, avec une charge rapide à 90 watts (avec le chargeur compatible, fourni avec le smartphone). Il y a également une charge sans fil que nous n’avons pas pu tester à sa faible puissance, car il faut un matériel compatible. Toutefois, le smartphone est compatible Qi, mais pas Qi 2.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, nous avons été agréablement surpris par les performances de cet appareil. En utilisation normale, il est capable de tenir facilement une journée complète, et même deux journées consécutives sans avoir besoin d’être rechargé.

Lors de notre test d’autonomie en partenariat avec Viser, nous avons obtenu un score de 14h01 et 41 secondes, ce qui est un bon résultat. Bien que ce ne soit pas le meilleur score que nous ayons jamais enregistré, cela place cet appareil dans la catégorie des appareils avec une bonne autonomie.

Du côté de la recharge, nous avons mesuré une charge de 10 à 100 % en 37 minutes, ce qui est très bien. Mais on peut faire via une option, là nous sommes descendus sous les 31 minutes. Mais, ce n’est pas activé par défaut, certainement pour la durabilité de la batterie, car ce mode fait chauffer un peu trop le smartphone.

Xiaomi 14 Prix et date de sortie

Le Xiaomi 14 est proposé à un prix de 1099,90 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et 999,90 euros pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le prix de la version 512 Go est déjà à 950 euros environ… Il est disponible chez tous les opérateurs et dans trois coloris : blanc, noir et vert.



Le Xiaomi 14 fait face à une concurrence féroce dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Parmi ses concurrents, on retrouve plusieurs modèles de Samsung, tels que le Galaxy S24, le Galaxy S23 FE et le Galaxy S24 Plus. Apple est également présent avec l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, tandis que OnePlus propose son OnePlus 12 et que Google commercialise son Pixel 8. Citons également le Honor Magic 6 Pro, un peu plus grand, et plus cher, mais qui est une belle réussite.