Ce robot tondeuse en solde concurrence des modèles 2 fois plus chers : comment le MOVA 1000 révolutionne l’entretien du jardin ?

Que peut-on décemment attendre d’un robot tondeuse à moins de 1000 € ? Beaucoup, visiblement, tant le MOVA 1000 semble boxer dans une catégorie supérieure par rapport à son prix.

Robot tondeuse Mova 1000 // Source : Mova

En ces temps caniculaires à ne pas mettre un jardinier dehors, trouver une solution accessible pour réduire sa quantité de travail en extérieur peut s’avérer salutaire. Et depuis les premières itérations balbutiantes, peu pratiques et très onéreuses, on peut dire que le robot tondeuse a fait du chemin.

Mais que considérer vraiment au moment de choisir son modèle ? La taille, la forme et le relief de la pelouse à tondre sont des éléments importants à considérer, tout comme le budget ou encore la complexité de l’appareil : des problématiques auxquelles répond le MOVA 1000, un robot tondeuse simple à configurer, facile à utiliser et plutôt complet dans ses fonctionnalités. Et pour ne rien gâcher, son prix baisse fortement pendant le Prime Day.

Une connexion Wi-Fi suffit

Configurer le MOVA 1000 est un jeu d’enfant. Dès la sortie de la boîte, il suffit de positionner la base de recharge dans une zone de réception de votre Wi-Fi domestique pour synchroniser le robot et votre smartphone. Celui-ci vous sert ensuite pour diriger la machine et tracer les contrôles de la première zone à tondre. Pas de filin de balisage fragile et fastidieux à installer ou de balise GPS disgracieuse à planter dans votre espace : le MOVA 1000 n’a besoin de rien pour vous aider à cartographier le terrain avant sa première tonte.

Robot tondeuse Mova 1000 // Source : Mova

Vous retrouvez automatiquement la ou les zones soigneusement délimitées dans l’application dédiée, et il ne faut que quelques clics pour définir les réglages (périodicité, hauteur, direction, mode et motif de tonte) à appliquer sur chacune d’entre elles. Le MOVA 1000 est tout simplement l’un des robots tondeuses les plus faciles à prendre en main du marché.

Reconnaissance parfaite des lieux et des obstacles

Comme nombre de facétieux hurluberlus, vous pouvez tenter de parsemer votre terrain d’objets hétéroclites pour tester la détection du MOVA 1000. Pots de fleurs, mobilier d’extérieur et autres jeux pour enfant sont identifiés en un clin d’œil pour la technologie UltraView du fabricant, qui s’appuie sur un capteur LiDAR opérationnel à 360 degrés. Même les êtres vivants sont reconnus.

Développée notamment pour les voitures autonomes, cette technologie offre ici une portée de 30 mètres. Ce système de télédétection par laser permet une cartographie ultra-précise de l’environnement, au centimètre près, pour garantir la bonne sécurité du vivant, des objets et même de l’appareil en lui-même. Celui-ci évite en effet automatiquement les masses qui entravent sa ronde, en plus de contourner précisément les zones d’exclusion que vous avez définies au préalable, du bout du doigt sur l’application dédiée. Autre avantage du LiDAR : il ne souffre pas des changements de lumière, qui peuvent occasionner des erreurs de détection avec les caméras classiques.

Robot tondeuse Mova 1000 // Source : Mova

Le contrôle sur l’appareil est total : il est possible de le laisser manœuvrer en toute autonomie, mais aussi de lui demander de ne passer que dans une zone choisie. Mieux, on peut en un clic lui ordonner de tondre un endroit précis, voire en prendre le contrôle afin de diriger soi-même la coupe en temps réel. Facile à configurer et très autonome, le MOVA 1000 n’en est pas pour autant un robot têtu qui se bloquera à la moindre contrariété ou vous empêchera de lui dicter sa routine.

Le diable se cache dans les détails (et un peu dans le prix)

Souvent réservées aux modèles deux à trois fois plus onéreux, certaines options bien pratiques achèvent ce portrait très flatteur du MOVA 1000. On pense par exemple à la certification IPX6, qui garantit une étanchéité suffisante pour ne pas tomber en panne à la moindre bruine. Les roues tout-terrain de série sont un autre avantage indéniable, surtout si l’on dispose d’un terrain en pente, tout comme la charge rapide qui redonne 80 % d’autonomie en une quarantaine de minutes. Pratique si on a plus que les 1000 m² de terrain maximum recommandés pour utiliser le MOVA 1000 dans de bonnes conditions.

Le petit robot se hisse facilement sur les reliefs jusqu’à 24°, le tout dans un grand silence : le fabricant annonce moins de 60 dB pour le MOVA 1000. Enfin, il s’avère assez facile à nettoyer et à entretenir. Le changement de lames, dont neuf jeux supplémentaires sont fournis, est un jeu d’enfant (à qui on aurait mis des gants, tout de même). Accessible, efficace et pratique, le MOVA 1000 est un petit robot tondeuse surprenant (8/10) qui réserve des mois de tonte autonome… pour un prix qui défie toute concurrence.

Robot tondeuse Mova 1000 // Source : Mova

Habituellement vendu 1199 €, le robot tondeuse MOVA 1000 est disponible à son prix le plus bas cette année pendant le Prime Day.

Et si jamais vous souhaitez découvrir les autres produits du catalogue Mova, sachez que la marque propose jusqu’à 400 euros d’économie sur de nombreux modèles à l’occasion du Prime Day.