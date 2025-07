YUKA 2000 : le robot tondeuse qui aime les grandes surfaces est en promo pour le Prime Day

Mammotion brade le fleuron de ses robots tondeuses à l’occasion du Prime Day d’Amazon. Et si vous laissiez l’entretien de votre pelouse à un professionnel ?

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Vous disposez d’un grand jardin et souhaitez davantage en profiter que l’entretenir ? Le Prime Day est l’occasion parfaite pour passer à l’automatisation avec cette sympathique promotion sur le YUKA 2000 de Mammotion.

Ultra-complet, ce robot tondeuse est pensé pour les grandes surfaces et doté d’une technologie de navigation avancée, d’une coupe ultra-précise et de multiples fonctions connectées qui s’appuient notamment sur les bienfaits de l’intelligence artificielle.

Pendant la durée du Prime Day, le YUKA 2000 est disponible au prix de 1 299 € au lieu de 1 799 €, soit une jolie ristourne de 500 euros.

Plusieurs possibilités de se connecter

Livré avec une borne RTK classique à positionner en hauteur pour capter le signal satellite, le YUKA 2000 peut néanmoins s’en passer grâce à la technologie NetRTK+Vision, qui s’appuie sur le signal 4G ou Wi-Fi pour fonctionner. Les utilisateurs n’ont plus besoin de se lancer dans l’installation d’une station RTX, un processus qui peut être complexe. Il suffit d’activer la fonction NetRTK via l’application pour profiter de sa tondeuse dès la sortie du carton.

Mammotion laisse donc le choix du mode de connexion, qui peut largement varier d’une configuration à une autre. Aucun problème si la maison est éloignée de la surface à tondre ou si une partie de la pelouse se trouve sous des arbres : le positionnement de l’appareil reste ultra-précis, au centimètre près, quel que soit le type de signal utilisé.

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Aux oubliettes le fastidieux et inesthétique filin périphérique à installer au bord de sa pelouse pour empêcher le robot de raboter les jolis rosiers. La cartographie de l’espace est automatique et il ne faut que quelques clics avisés sur l’application pour ajuster ou diviser les surfaces de pelouse. Jusqu’à 30 zones peuvent ainsi être définies, avec pour chacune la possibilité de définir des réglages et un planning différents.

L’IA au service du farniente

Grâce à l’IA, Mammotion réduit grandement le temps de la première mise en route de son appareil en repérant automatiquement les lieux. Mais ce n’est pas le seul atout du YUKA 2000, dont le traitement d’image avancé lui permet de faire la différence entre l’herbe et les autres surfaces. La machine crée d’emblée des barrières théoriques dans votre jardin, à ne franchir sous aucun prétexte, tout en étant capable d’identifier les objets situés sur sa route.

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Pas moins de 200 éléments différents — jouets, animaux, meubles — sont ainsi soigneusement évités par le robot, garantissant une sécurité totale lors de sa tonte. Capable de redoubler d’effort au niveau des bordures, pour assurer une coupe nette, mais également de tondre à cinq centimètres des murs pour minimiser les finitions à la main, il se charge seul d’éliminer les petits tracas qui polluent le quotidien de nombre d’utilisateurs de machines moins performantes.

Une coupe large et franche

Tous ces atouts ne seraient rien si la qualité de la tonte n’était pas au rendez-vous. Heureusement, Mammotion s’est autant concentré sur la performance mécanique de son produit que sur ses nombreux bienfaits technologiques. En plus d’une technologie innovante anti-obstruction qui prévient le bourrage, les deux disques de tonte du YUKA 2000 sont chacun pourvus de cinq lames aiguisées comme des rasoirs.

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Autre idée lumineuse : les disques sont flottants afin d’assurer une hauteur de coupe uniforme et homogène, quelle que soit la topographie des lieux. Côté efficacité, l’appareil se démarque avec sa largeur de coupe de 320 mm. Un chiffre largement supérieur à la plupart des modèles concurrents : c’est ce qui lui permet d’affronter sans sourciller des surfaces allant jusqu’à 2400 m² sans peser des tonnes et coûter plusieurs milliers d’euros.

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Mieux, vous pouvez aussi faire l’acquisition d’un kit de ramassage qui se fixe à l’arrière du Yuka 2000. Un panier qui peut de collecter l’herbe coupée, mais aussi les feuilles durant l’automne, et capable de se vider une fois plein (à l’endroit désiré évidemment). Une bonne manière d’automatiser un peu plus l’entretien du jardin.

Un robot qui ne laisse rien au hasard

Le YUKA 2000 peut se transformer en chien de garde grâce à ses nombreuses options dédiées à la sécurité. Lorsque l’on quitte son domicile, il est possible de consulter la caméra embarquée à tout moment pour vérifier que tout va bien chez soi, directement sur l’application mobile dédiée. Toujours dans l’app, le robot peut être localisé avec précision grâce au tracking GPS, sachant qu’il se charge lui-même de vous prévenir s’il quitte les zones définies (en cas de vol, par exemple).

Yuka 2000 // Source : Mammotion

Commande vocale via Alexa ou Google Home, motifs créatifs pour une tonte personnalisée (texte, étoile, ballon, cœur, arbre… la liste est sans cesse mise à jour), niveau de bruit très acceptable sous les 60 dB, détection de la pluie, certification IPX6 qui garantit la bonne étanchéité de l’appareil : le YUKA 2000 répond présent là où d’autres modèles de gamme équivalente peuvent décevoir.

Si vous cherchez une expérience de tonte simple et automatique, pensée pour l’entretien de grands terrains, le Yuka 2000 constitue le choix parfait. A l’occasion du Prime Day, ce robot tondeuse est disponible au prix de 1 299 € sur Amazon. Il est aussi disponible en bundle avec son panier à herbe pour 1 999 euros, soit une réduction de 399 euros par rapport à son prix habituel.

Le Yuka 2000 s’inscrit dans une gamme de robot tondeuse plus vaste qui comprend aussi le Yuka 1000 et le Yuka 3000, eux aussi disponibles sur Amazon (mais sans promotion pour le Prime Day). Mais la bonne nouvelle, c’est que la marque propose aussi une réduction importante (250 euros) sur la Yuka Mini 700, qui tombe à 849 euros (et dispose aussi du garage offert).