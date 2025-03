Robot tondeuse A2 : avec plus de capteurs et d’IA, Dreame passe un cap dans le domaine

Efficacité, autonomie, surveillance, facilité d’utilisation et automatisation maximale : le Robot tondeuse A2 de Dreame coche toutes les cases d’une excellente tondeuse autonome. Un produit premium lancé avec une réduction de 300 euros pendant les prochains jours.

L’arrivée des beaux jours est une bénédiction pour la faune et la flore, mais peut se transformer en véritable casse-tête pour les chanceux qui disposent d’un espace extérieur. Nombreux sont les paysagistes en herbe à opter pour un robot tondeuse afin d’automatiser au maximum l’entretien de leur jardin. Ces dernières années, les acteurs du secteur ont fait évoluer leur offre pour répondre au mieux aux spécificités de chaque terrain.

C’est notamment le cas de Dreame, qui met à profit tout son savoir-faire avec un Robot tondeuse A2 (ou Roboticmower A2) qui s’adapte parfaitement à la taille, la typologie et les particularités de chaque jardin. Un appareil qui démontre que le robot tondeuse est à l’extérieur ce que l’aspirateur robot est à l’intérieur : tout simplement indispensable.

Lancé aujourd'hui en France au prix de 2799 euros, le Robot tondeuse Dreame A2 bénéficie de 300 euros de remise immédiate jusqu'à la fin du mois.

Le robot tondeuse, une évidence

Plus besoin de passer ses week-ends à pousser sa vieille tondeuse. Autrefois réservé aux petites surfaces planes, le robot tondeuse s’impose désormais sur tout type de terrain. La technologie et les capacités de ces petits robots, que l’on voit régulièrement se balader sur les carrés de pelouse des pavillons de banlieue ou des maisons à la campagne, ont énormément évolué ces dernières années.

Ils offrent maintenant tout le confort, la sécurité, l’automatisation et les performances que recherchent les personnes allergiques aux corvées extérieures.

Terrain en pente, bordures à terminer à la main, mobilier de jardin ou animaux en tout genre à éviter… Ce qui pouvait au départ constituer des freins réels à cet investissement parfois coûteux est aujourd’hui parfaitement géré par les modèles premium de robots tondeuses.

C’est naturellement le cas du Robot tondeuse A2, le dernier-né de Dreame, disponible à partir d’aujourd’hui. Ce nouveau modèle, qui fait suite au Robot tondeuse Dreame A1 sorti l’année dernière, en reprend les points forts essentiels tout en comblant ses angles morts. Un véritable bond technologique, dont voici un petit tour du propriétaire.

Hautement technologique, mais simple d’utilisation

Dreame regroupe les technologies embarquées par le Robot tondeuse A2 derrière son appellation Omnisense 2.0, véritable concentré d’algorithmes intelligents boostés par l’IA. La reconnaissance de l’environnement est assurée par un capteur Lidar 3D qui scanne l’environnement à 360° et « voit » jusqu’à 70 mètres aux alentours.

L’IA intervient sur la détection des obstacles de toute taille, comme le mobilier, les outils de jardin, les jouets “oubliés” par les enfants et même les animaux sauvages. Une fois détectés, ils sont soigneusement évités par le robot durant la tonte. Pratique pour préserver son environnement comme son matériel, mais également pour configurer la tonte selon ses besoins.

S’il est possible de le soi-même, Dreame propose de laisser l’appareil se charger de cartographier le jardin automatiquement. C’est depuis l’application mobile que l’on décide des routines et de la hauteur de tonte (entre 30 et 70 mm). Jusqu’à 3 000 m² de jardin, sur plusieurs zones différentes (si besoin), peuvent ainsi être parcourues par l’appareil quelles que soient les conditions lumineuses.

Terminés les filins de balisage compliqués à installer ou les capteurs externes parfois coûteux : le capteur Lidar est un atout précieux côté sécurité, mais aussi au niveau de la facilité d’installation et d’utilisation.

Pas de surprise côté tonte, puisque le savoir-faire de Dreame en matière de mulching n’est plus à démontrer. La coupe est fine et le paillis nourrit parfaitement le sol, sans jamais l’étouffer. Une précision poussée jusqu’aux bordures et autres limites de terrasse, bien souvent ennemies jurées des robots tondeuses.

Avec son nouveau système EdgeMaster, Dreame assure une coupe efficace en plaçant ses lames au plus près des limites de votre pelouse : plus besoin des fastidieuses finitions manuelles. Pour obtenir ce rendu impeccable, le robot étend ses lames vers l’extérieur afin de maximiser la zone de coupe, et assurer une taille nette des bordures.

Un produit premium bourré de bonnes idées

Le puissant moteur du Robot tondeuse Dreame A2 lui permet de rester opérationnel sur des pentes allant jusqu’à 50 % (26,5°), sans pour autant excéder les 55 dB de volume en utilisation standard. Une nuisance sonore particulièrement contenue malgré la vélocité de l’appareil, qui couvre jusqu’à 2000 m² de terrain en une journée.

Ce discret compagnon retourne bien sagement à sa base de recharge lorsque sa batterie est faible, mais également en cas de pluie, pour reprendre sa routine une fois la batterie rechargée ou le soleil revenu. Quant à l’entretien, sa classification IPX6 et son système de lames détachables rendent le démontage, le nettoyage et le remontage d’une simplicité enfantine.

Dreame a réservé quelques surprises avec son appareil, résolument high-tech. Le Robot tondeuse Dreame A2 peut ainsi se transformer en véritable chien de garde avec son capteur Lidar, qui détecte toute activité humaine et vous prévient en cas d’intrusion, avec photo à l’appui ou captation vidéo en temps réel. Idem lorsqu’on le soulève de manière non consentie : il alerte immédiatement son ou sa propriétaire via l’application dédiée.

Excellent à bien des égards, le Robot tondeuse Dreame A2 est disponible jusqu'au 31 mars au prix de 2499 euros au lieu des 2799 euros officiels.

Un tarif conséquent, comparable à celui d’une tondeuse thermique autoportée de bonne qualité, mais largement justifié par ses prestations haut de gamme, sa polyvalence et sa simplicité de configuration et d’utilisation.