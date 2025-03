Ce robot tondeuse sans câble et sans GPS va faire trembler la concurrence

Avec les Eufy E15 et E18, deux nouveaux robots tondeuses entament la saison de jardinage 2025. Les tondeuses électriques, présentées au MWC, suivent la tendance actuelle et sont livrés sans fil périphérique… et sans RTK !

Un jardin impeccable sans avoir à pousser une tondeuse bruyante. C’est la promesse d’Anker avec son tout premier robot tondeuse, l’Eufy E18, qui débarque pour la saison de jardinage 2025.

La marque chinoise, déjà célèbre pour ses caméras, aspirateurs-robots, et plus globalement les batteries, panneaux solaires, enceintes, écouteurs, projecteurs… se lance dans l’aventure des pelouses avec un modèle intéressant. Pas de câble, une navigation intelligente et un design soigné.

Quand on parle de tondeuses robots, beaucoup imaginent un appareil entouré de câbles enterrés pour délimiter la zone de travail. Voilà la première génération de tondeuse robot. Les plus récents utilisent un RTK, une grande antenne pour le GPS très précis. Mais Eufy a fait différemment.

Avec l’Eufy E18, Anker dit adieu à cette galère. Pas besoin d’installer un câble périphérique. À la place, ce robot utilise un cocktail de caméras et de capteurs placés à l’avant pour se repérer.

Le secret ? Une technologie inspirée de TerraMow, une marque qui a déjà fait ses preuves avec des modèles comme le S800 ou le S1200. Ces robots se passent de systèmes complexes comme le RTK (un genre de GPS ultra-précis) ou le LiDAR (un radar à laser qu’on trouve dans les voitures autonomes).

Résultat : l’Eufy E18 est plus simple à installer et à utiliser. Anker ajoute aussi une touche d’intelligence artificielle pour booster la navigation et éviter que votre tondeuse ne se prenne les pieds dans un parterre de fleurs.

Design et fonctionnalités : un robot qui a du style

Nous ne l’avons pas encore essayé, mais nous l’avons vu au MWC. Niveau look, l’Eufy E18 ne révolutionne pas la roue – ou plutôt la lame – mais il a de quoi plaire.

Disponible en gris ou en noir, il se démarque du blanc classique des modèles TerraMow dont il s’inspire. Plus fin et plus élégant, il arbore un petit écran sur le dessus qui indique l’autonomie de la batterie. Pratique pour savoir quand il faut le laisser se recharger. Vous y trouverez aussi un panneau de commande et un gros bouton rouge pour l’arrêter en cas d’urgence – sécurité avant tout.

À l’arrière, une poignée facilite le transport, parce qu’on ne va pas se mentir : même un robot a parfois besoin d’un coup de main pour rentrer au bercail. Côté cerveau, Anker promet une gestion multizone (parfait si votre jardin a plusieurs espaces distincts) et une détection d’obstacles au poil. Arbres, jouets d’enfants ou chats paresseux, l’Eufy E18 devrait les contourner sans broncher.

Les données techniques semblent solides : largeur de coupe de 20,3 cm, hauteur de coupe réglable (2,5 à 7,5 cm), autonomie de 90 à 110 minutes par charge de batterie, suivie d’une pause de charge de deux heures.

Une arrivée très attendue pour 2025

Anker a teasé son robot dès la fin 2024, et là il est lancé au MWC. Ecovacs, Dreame ou encore Mammotion, qui préparent aussi leurs nouveaux robots, devront se méfier : l’Eufy E18 pourrait bien secouer le marché des robots tondeuses.

L’Eufy E15 est pratiquement identique au E18, les seules différences sont les zones recommandées et les prix. Alors que la E15 est conçue pour raser jusqu’à 800 m² avant de revenir se charger, la E18 est conçue pour une surface jusqu’à 1 200 m². L’E15 coûte 1499 euros au lancement sur le marché, l’E18 1799 euros.

Les appareils peuvent dès à présent être précommandés et leur livraison est prévue à partir du 31 mars.