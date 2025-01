Amazon solde le Dreame A1 à -600 €, le premier robot tondeuse autonome de la marque, hautement personnalisable et simple d’utilisation

La Dreame A1 est une tondeuse robot autonome qui se charge de votre terrain intelligemment et avec soin, avec un prix soldé intéressant de 1 399 euros au lieu de 1 999 euros.

La Dreame A1 est disponible sur notre sol, particulièrement nos pelouses, depuis le printemps 2024. Pile le moment où le soleil revient, où le gazon reprend du poil de la bête et où, si vous ne prenez pas le temps d’entretenir, ça peut vite se transformer en jungle. Ce modèle fait le travail à votre place et grâce à son système de détection 3D, il se déplace sur votre terrain en évitant les obstacles et en tondant la pelouse avec une hauteur variant entre 3 et 7 cm. Ce produit haut de gamme est aujourd’hui, grâce aux Soldes, tout juste 600 euros moins cher.

Les points forts de la Dreame A1

Un fonctionnement intégralement sans-fil avec un capteur LiDAR OmniSense grand-angle

Un système de coupe avec 3 lames remplaçables sans outils

Une autonomie de 100 minutes environ, ce qui équivaut à 180m²

Le Dreame A1 est un appareil qui est sorti à 1 999 euros. Il a assez rapidement baissé de prix, tombant plutôt à 1 599 euros. Grâce aux Soldes, il passe même à 1 399 euros, ce qui reste encore un sacré investissement.

La Dreame A1 s’occupe de votre jardin pour vous

Si vous habitez dans une maison avec un grand terrain et que vous trouvez ça décourageant devoir passer la tondeuse régulièrement, c’est une bonne idée d’investir dans la Dreame A1. Cette tondeuse robot au look futuriste (on dirait la tête du ED-209 dans RoboCop) se configure très facilement et vient couper votre pelouse à une hauteur allant de 3 à 7 cm. Un bon point, là où la concurrence propose souvent une tonte unique à 6 cm.

L’appareil se déplace tout seul sur votre terrain et va adapter son comportement en fonction de la nature de celui-ci. Surtout, avec son capteur LiDAR OmniSense, il peut détecter les obstacles en 3D et adapter son parcours pour rester quand même efficace. Attention toutefois, si le terrain est en pente, il peut lui arriver de glisser, car il est dépourvu de frein. Cependant, il peut rouler sur des pentes jusqu’à 45% et si jamais il glisse en bas, il va tout de même remonter pour tondre les zones ratées.

Une tondeuse autonome un peu limite sur les bords

Concernant la tonte, vous avez donc 3 lames qui tournent avec deux vitesses au choix : une standard qui permet de couvrir jusqu’à 120m² par heure, et une plus rapide qui va jusqu’à 200m² par heure. Dans les deux cas, les résultats sont là et la machine fait bien son travail, sauf sur les bords et dans les angles. Vous aurez beau lui donner un chemin à suivre qui longe les bords, il restera toujours un petit centimètre de zone non-tondue. Un petit passage avec un coupe-bordure ne sera pas de trop.

Son entretien est très facile : un petit coup de jet d’eau, un passage au chiffon, et la tondeuse est comme neuve. En plus, chaque retour sur sa base est accompagné d’un passage à la brosse automatique pour le capteur LiDAR, une bonne idée tant celui-ci est indispensable au bon fonctionnement de l’appareil. À la limite, c’est la base qui aurait le plus souvent besoin d’entretien, si jamais la tondeuse lui ramène trop de boue. Là aussi, un petit coup de jet d’eau et elle n’y paraîtra plus.

Vous pouvez découvrir tout ce dont la Dreame A1 est capable dans son test complet disponible juste ici.

Et vous pouvez comparer la Dreame A1 avec d’autres modèles de robots tondeuse en consultant notre guide qui lui est juste là.

