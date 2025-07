Le smartphone qui se plie en trois de Samsung se dévoile grâce à One UI 8

Alors que les smartphones pliants au format « flip » et « fold » sont devenus courants dans l’industrie, Samsung préparerait un smartphone qui se plie en trois parties.

« Samsung Galaxy G Fold » // Source : Android Authority

Le concurrent du Huawei Mate XT à la sauce Samsung se montre en rendu 3D. Des fichiers de One UI 8 offrent un aperçu de ce que pourrait être le futur smartphone de la marque Coréenne qui se plie en trois.

Une philosophie à part

Samsung ne serait pas le premier à présenter un produit de ce style. Alors que Huawei propose une expérience de pliure en forme de S avec son Mate XT, Samsung prendrait un chemin différent en adoptant une pliure en forme de G (comme le prototype Flex G présenté par Samsung Display).

Le concept Samsung Flex G // Source : Samsung Display

Celui-ci utiliserait un format à deux charnières qui se replie vers l’intérieur, ce qui ferait rester sur une formule classique de pliant Samsung Fold : un écran interne (le plus grand) qui offre presque une expérience de tablette, et un écran externe avec cette fois une ergonomie plus proche d’un smartphone plus conventionnel.

One UI 8 à la manoeuvre

Repéré par Android Authority, les fichiers de One UI 8 continent des animations du smartphone. Cela donne une aperçu du futur modèle phare de la marque, qui semble proche du design du futur Galaxy Z Fold 7, avec une pliure en plus.

On peut constater que l’appareil se déplie de la droite vers la gauche, et promet d’offrir une surface d’affichage proche du Mate XT lorsqu’il est ouvert. Les animations montrent également un message d’erreur affiché sur l’écran si on le referme dans le mauvais sens.

L’animation NFC offre une vue plus globale du produit ouvert. On note au dos trois modules photos (qui ferait rappeler le module d’un Z Fold classique), et un écran externe au centre du châssis.

Samsung présentera sa prochaine génération de smartphone pliant lors de la Galaxy Unpacked le 9 juillet 2025 à 16h. Des rumeurs indiquent que le « Galaxy G Fold » pourrait accompagner la sortie des pliants Galaxy Z habituels. Malgré tout, il est important d’interpréter ces rendus avec des pincettes, jusqu’à sa potentielle annonce. Patience, donc !