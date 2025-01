Aurzen Zip : un projecteur de poche qui se plie en trois

Le fabricant Aurzen a récemment présenté un projecteur portable qui a la particularité d’être extrêmement compact, pouvant même se replier sur lui-même. Baptisé Zip, il fait l’objet d’une campagne de financement participative.

Aurzen Zip // Source : Aurzen

On connaissait les vidéoprojecteurs intégrés sur certains smartphones et, dans le même esprit « ultra compact » d’autres qui ne sont pas plus grands que des canettes à l’image du Nebula Capsule Air, par exemple, mais avec le Zip, la marque Aurzen offre un format inédit. En effet, ce modèle est conçu en trois parties qui se replient les unes sur les autres. Il affiche une taille ultra-compacte de 84 x 78 x 26 mm une fois replié.

Une conception unique en trois volets

Le projecteur Aurzen Zip adopte donc une architecture en trois segments reliés par des charnières en aluminium. La partie supérieure intègre le moteur optique HD (720p) avec une puce DLP de 0,16 pouce, présentée comme la plus fine au monde. Le segment central abrite deux haut-parleurs stéréo de 1 watt chacun, tandis que la base renferme une batterie de 5000 mAh.

Le dessous de l’appareil profite d’un revêtement antidérapant pour lui permettre de ne pas glisser même s’il est installé sur une surface inclinée.

Aurzen Zip // Source : Aurzen

Cette configuration permet au projecteur de tenir debout de manière autonome sans support additionnel. Un système de capteurs assure l’ajustement automatique de la mise au point et de l’alignement. Le Zip intègre également un gyroscope permettant une projection en mode portrait, particulièrement adapté aux contenus des réseaux sociaux.

Quelles caractéristiques techniques exactement ?

L’idée de ce projecteur mini-pousse n’est pas de remplacer votre modèle Home Cinéma de fond de salle. Non, au regard de ses caractéristiques techniques, on peut voir qu’il s’agit d’un appareil pouvant servir principalement d’appoint. Ainsi, il affiche une définition native de 720p et peut projeter des images d’une taille comprise entre 20 et 80 pouces. Sa luminosité atteint 100 lumens ANSI avec un contraste de 300:1, selon le fabricant. L’autonomie annoncée est d’environ 1h30 en utilisation continue, avec une recharge rapide possible via USB-C 24 watts.

Aurzen Zip // Source : Aurzen

La connectivité est assurée par plusieurs options : la technologie AirLink permet le partage d’écran sans fil depuis des appareils iOS, Android, macOS et Windows. Un dongle HDMI optionnel, baptisé CastPlay, est là pour le divertissement depuis des sources externes.

Le Zip est livré avec plusieurs accessoires : un étui de transport, un dongle HDMI et une ventouse magnétique baptisée MagPlay. Cette dernière permet de fixer le projecteur sur différentes surfaces.

Le projecteur est proposé en deux coloris : noir ou or titane.

Une campagne de financement participative avant sa commercialisation

Aurzen a opté pour un lancement en deux temps : une présentation officielle au CES 2025 suivie d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Le prix public conseillé est fixé à 399 dollars, mais les premiers contributeurs peuvent obtenir l’appareil pour 249 dollars, soit une réduction de 38%. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, la campagne Kickstarter a largement dépassé son objectif, récoltant plus de 390 000 dollars.