Roborock Flexi Pro : voici un balai aspirateur-laveur qui se plie et qui perd 120 € de son prix, mais seulement aujourd’hui

Lancé l’an dernier, le Roborock Flexi Pro est un balai qui aspire, lave et peut même nettoyer sous les meubles en se mettant à plat. Un modèle 2-en-1 que l’on trouve, ce dimanche uniquement, à 359 euros au lieu de 479 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Roborock a récemment levé le voile sur deux nouveaux aspirateurs-balais plutôt innovants, les Flexi Lite et Flexi Pro. Ils sont tous deux équipés d’une tête flexible, qui leur permet de passer facilement sous les meubles. Aujourd’hui, c’est le modèle Pro, qui intègre en sus le lavage de la brosse à l’eau chaude et des roues motorisées, qui nous intéresse le plus ; non seulement en raison de sa fiche technique solide, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse pas les 360 euros grâce à une promotion. Attention, ça ne va pas durer.

Les points forts du Roborock Flexi Pro

Un design flexible bien pratique

Des roues motorisées

Le nettoyage le long des bords d’une pièce

Le lavage de la brosse à l’eau chaude

Initialement affiché à 479 euros, puis réduit à 379 euros, le Roborock Flexi Pro est disponible, uniquement ce dimanche, à 359 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN20.

Il ne loupe rien, pas même la poussière sous les meubles

Tout comme la version Lite, le Roborock Flexi Pro est un aspirateur-balai laveur doté d’un design inventif. Comme son nom l’indique, il est équipé d’une tête flexible qui lui permet de s’allonger à plat pour passer aisément sous des meubles, canapés et lits. Il peut donc accéder facilement à des zones difficiles d’accès, contrairement à bien d’autres références sur le marché. Ce Flexi Pro est par ailleurs facilement maniable, d’autant plus qu’il renferme des roues motorisées, ce qui simplifie encore plus la manœuvre, malgré son poids de 5 kg.

L’aspirateur comprend également deux réservoirs d’eau (propre et sale), et, sur sa partie basse, un rouleau et une LED intégrée. Notez avant tout que la brosse peut atteindre les bords et les coins efficacement des deux côtés (alors que le Flexi Lite ne peut le faire que du côté droit). Malheureusement, la face avant ne rentre pas en contact avec les plinthes, et il faut donc utiliser le Flexi Pro de côté pour nettoyer le long de ces plinthes.

Une aspiration puissante et silencieuse

Le Roborock Flexi Pro dispose d’une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, ce qui permet d’aspirer efficacement la saleté, mais aussi les liquides. Généralement, un seul passage suffit à gommer les taches, surtout si vous avez ajouté une dose de détergent à l’eau propre ; mais pour les saletés plus tenaces ou sèches, un second passage ne sera pas de trop. Le Flexi Pro se différencie également par son lavage du rouleau à l’eau chaude à 60 °C, suivi d’un séchage à 55°C ; une très bonne chose pour minimiser les bactéries et les mauvaises odeurs. Attention, si l’aspiration est assez silencieuse, le séchage se fait nettement plus entendre.

L’aspirateur s’accompagne en outre d’une application, Roborock, qui nous permet de personnaliser les paramètres de nettoyage. La vitesse des roues motorisée, la puissance d’aspiration ou encore les niveaux d’eau peuvent ainsi y être modulés. L’application permet aussi de démarrer à distance un cycle d’auto-nettoyage, ainsi que de programmer des horaires de nettoyage et de séchage. Enfin, côté autonomie, le Flexi Pro se révèle assez bluffant puisqu’il offre 50 minutes de nettoyage au total.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock Flexi Pro.

