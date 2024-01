Roborock Flexi : une nouvelle gamme d’aspirateurs balai laveurs flexibles pour nettoyer sous les meubles

En plus de quatre nouveaux robots, Roborock a officialisé l'arrivée d'une nouvelle série d'aspirateurs balais, capables d'aspirer et laver les sols simultanément. La gamme comprend deux modèles, tous deux pensés pour être flexibles et passer facilement sous les meubles.

Le CES 2024 a été une occasion pour Roborock de présenter une flopée de nouveautés, à savoir son nouveau fleuron, le S8 MaxV Ultra, mais aussi une ligne milieu de gamme Q Revo entièrement autonome. Pour terminer, la marque a présenté deux aspirateurs balai laveurs légers au design flexible, les Flexi Lite et Flexi Pro. Ceux-ci peuvent simultanément aspirer la saleté et passer la serpillière, ce qui facilite l’entretien des sols.

Un design innovant

Roborock n’en est pas à son coup d’essai dans le marché des aspirateurs balais laveurs, puisqu’elle commercialise déjà la série Dyad qui rivalise avec les produits de la marque Tineco. Malgré des performances remarquables, les Dyad sont souvent critiqués pour leur poids et leur encombrement. Pour faire face à ces critiques, Roborock annonce une gamme plus légère et flexible, garantissant un nettoyage plus facile des zones difficiles d’accès.

La nouvelle série Flexi peut ainsi se mettre à plat, une innovation inédite sur ce type de produit, ce qui lui permet de nettoyer sous les lits, canapés et autres meubles. Leur poids est également contenu, puisque le Flexi Lite pèse 4 kg, tandis que le modèle Pro ne dépasse pas les 5 kg.

Un nettoyage complet

Malgré leur format compact, les aspirateurs Flexi ne négligent pas l’efficacité du nettoyage. Ils proposent une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, ainsi qu’un ajustement automatique de la puissance en fonction de la saleté détectée sur les sols. Ils sont également capables de s’auto-nettoyer et de se sécher à l’air chaud à 50 ou 55 ºC, selon le modèle. La version Pro peut quant à elle laver son rouleau-brosse en utilisant de l’eau chaude à 60 ºC, assurant une meilleure hygiène.

Les deux versions sont équipées de réservoirs d’eau propre et sale d’une capacité respective de 620 et 400 ml pour le Flexi Lite, et 730 et 450 ml pour le Flexi Pro.

Le Flexi Lite dispose d’une brosse qui nettoie le long des plinthes sur un seul bord, tandis que le Flexi Pro permet le nettoyage à double bord. Le modèle Pro est également muni d’une LED pour mieux voir la saleté et est compatible avec l’application Roborock, ce qui propose de nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage. Enfin, le Flexi Pro est équipé de roues SlideTech, pour un mouvement de poussée plus léger.

Pour ce qui est de l’autonomie, il faut compter 40 min pour le Flexi Lite et 50 min pour le Flexi Pro.

Prix et disponibilité

Les Roborock Flexi Lite et Flexi Pro seront disponibles à partir de mai 2024, pour un prix qui reste encore à confirmer.

Source : Roborock Source : Roborock