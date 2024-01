Roborock Q Revo Pro et Q Revo MaxV : un nettoyage de pointe pour un prix accessible

Roborock annonce deux nouveaux robots aspirateurs laveurs autonomes, mais accessibles au CES : les Q Revo Pro et Q Revo MaxV. Nettoyage des plinthes, lavage à eau chaude, séchage des serpillières, ils ont tout des grands, sauf le prix.

Après l’annonce du tout dernier porte-étendard, le S8 MaxV Ultra, la marque continue de présenter ses innovations au CES, en levant le voile sur les nouveaux venus de la gamme Q Revo, le Q Revo Pro et Q Revo MaxV. Les deux sont des robots aspirateurs laveurs autonomes, basés sur le Q Revo, que nous testions déjà l’été dernier. Ils bénéficient tous les deux d’un lot de nouveautés dignes des modèles les plus onéreux, malgré des tarifs accessibles, puisqu’ils coûtent moins de 1 000 euros, ce qui est loin d’être le cas de la plupart des concurrents.

Un design qui a fait ses preuves

Les Roborock Q Revo Pro et Q Revo MaxV ressemblent tous les deux à s’y méprendre au premier Q Revo, reprenant quasi à l’identique le design de sa base compacte, avec un réservoir d’eau propre de 4 L et un bac de récupération d’eau usagée de 3,5 L, tous deux disposés sur le dessus, sans trappe, rendant l’accès plus simple. Sur le centre de la base, on retrouve toujours une trappe masquant le sac à poussière de 2,7 L, ce qui évite d’avoir à le changer fréquemment. La façade de la station continue d’être ornée par un motif en relief, lui donnant un aspect plus travaillé, ce qui lui permet de s’intégrer plus harmonieusement dans tout type d’intérieur.

L’esthétique du robot reste également semblable à la précédente génération, utilisant deux patins circulaires pour le nettoyage humide. De plus, la détection des obstacles reste en vigueur, évitant ainsi des déconvenues au quotidien, comme des chaussons traînés.

Des nouveautés invisibles, mais innovantes

Malgré un manque apparent de nouveautés, probablement dû à la réutilisation des mêmes moules, Roborock a doté ses deux nouveaux robots de milieu de gamme de nouvelles fonctionnalités utiles, rendant le nettoyage plus complet. Qu’il s’agisse de la version Pro ou MaxV, les deux nouveaux Q Revo sont désormais capables d’étendre les patins de la serpillière, ce qui leur permet de longer plus efficacement les plinthes et les meubles pour mieux les nettoyer, couvrant une surface de 98,8 % et ne laissant que 1,85 mm d’écart avec les rebords. Les nouveaux appareils sont également plus puissants, offrant une puissance d’aspiration de 7 000 Pa et des serpillières rotatives à 200 rotations par minute, également capables de se relever de 10 mm.

La station Dock 2.0 peut quant à elle chauffer l’eau à 60 ºC pour nettoyer les patins en profondeur, éliminant efficacement les bactéries et moisissures, puis les sécher à 45 ºC pour éviter les mauvaises odeurs dues à l’humidité. Le niveau de saleté récoltée peut automatiquement être détecté par la base, permettant ainsi un second nettoyage si nécessaire.

Terminons enfin par les améliorations réservées au Q Revo MaxV, à savoir l’ajout d’une caméra qui permet de détecter et reconnaître plus efficacement les obstacles grâce à la technologie Reactive AI, mais aussi les appels vidéos en direct. De plus, cette version est équipée d’un assistant vocal intégré, Hello Rocky, permettant de commander le robot à la voix, sans avoir à utiliser Google Assistant ou Alexa. Enfin, le Q Revo MaxV est également capable de relever automatiquement son rouleau-brosse, lui évitant ainsi de traîner en se déplaçant d’une pièce à l’autre, ou en l’utilisant uniquement en mode serpillière.

Prix et disponibilité

Les nouveaux modèles seront disponibles à la fin du premier trimestre 2024, à commencer par le Q Revo MaxV, suivi quelques semaines plus tard par le Q Revo Pro. Concernant les tarifs, la version Pro reste particulièrement abordable, avec un prix de 850 euros, tandis que le modèle MaxV sera proposé à 999 euros.

Tout comme la première génération, le Q Revo Pro sera disponible en blanc ou noir, tandis que le Q Revo MaxV ne sera proposé qu’en blanc.

