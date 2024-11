Aspirateurs robots : l’excellence Roborock est à moitié prix pour le Black Friday

Le spécialiste des aspirateurs-robot Roborock entame le Black Friday avant l’heure et affiche dès à présent jusqu’à 400 euros de remise sur une grande partie de son catalogue.

En quête de la bonne affaire pour enfin vous offrir un aspirateur-robot et vous décharger de la corvée du ménage ? Roborock a probablement le modèle qu’il vous faut. Véritable référence sur ce marché, la marque propose jusqu’à 51 % de réduction sur tous ses modèles phares de 2024, des plus premium aux plus abordables.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans à saisir durant ce Black Friday sur la boutique en ligne Roborock et sur Amazon :

Roborock Qrevo Curv : une aspirateur-robot aussi design que novateur

Dévoilé à l’IFA 2024, le Qrevo Curv est l’un des aspirateurs-robot les plus avancés de Roborock. Et pour cause, ce puissant modèle de 18 500 Pa se déplace avec une aisance remarquable, quel que soit le type de sol grâce à son châssis AdaptLift et ses trois mini-roues. Même les obstacles et les butées de 4 cm de haut, détectés à l’aide de sa caméra RGB frontale, ne l’arrêtent pas.

Roborock Qrevo Curv : voilà un modèle abouti et ultra élégant // Source : Roborock

Pourvu d’une brosse anti-enchevêtrement, d’une double serpillère rotative et relevable, ainsi que d’un système extensible (brossette et serpillère), le Qrevo Curv déloge efficacement les saletés, dans les tapis comme dans les recoins. Et une fois sa routine terminée, si la caméra détecte des résidus de poussière ou des taches, un nouveau passage est alors lancé.

La force des aspirateurs-robot premium étant souvent leur base, la marque propose avec son Qrevo Curv une station riche en fonctionnalités avancées comme le lavage des serpillères à haute pression et à 75 °C, puis un séchage à 45 °C.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 2 décembre, cet excellent aspirateur-robot noté 9/10 par Frandroid est accessible à 1099 euros au lieu de 1499 euros.

Roborock Q8 Max et Max+ : se décharger de la corvée du ménage, mais à prix doux

S’offrir un aspirateur-robot n’implique pas forcément de vider son compte d’épargne. La preuve en est avec le Roborock Q8 Max, disponible jusqu’au 2 décembre au prix plancher de 219,99 euros au lieu de 449,99 euros.

Le Roborock Q8 Max+ reprend de nombreuses fonctionnalités des modèles les plus premium // Source : Roborock

Pour autant, ne vous fiez pas à son tarif compétitif, car toutes les fonctionnalités incontournables sont au programme. Depuis l’aspiration et le nettoyage des sols à grande puissance (5500 Pa et 30 niveaux de débits d’eau), à l’évitement des objets, en passant par une cartographie 3D des pièces, tout y est. Et pour le lancer, le configurer ou programmer des routines, rien de plus simple. Tout se passe depuis l’application Roborock pour Android et iOS.

Désireux de lui accorder encore plus d’autonomie ? La marque propose une version Q8 Max+ avec station d’accueil à 319,99 euros au lieu de 649,99 euros. Pendant 7 semaines d’affilée, vous n’avez alors plus besoin de vider le bac de poussière.

Roborock Flexi Lite : un aspirateur-balai lavant hautement maniable

En marge des aspirateurs-robot, les modèles balais reviennent également en force et offrent aujourd’hui une performance et une polyvalence appréciables. Affiché durant le Black Friday à 299 euros au lieu de 399 euros, le Roborock Flexi Lite en est un bel exemple.

Le Roborock Flexi Lite est ultra facile à manier // Source : Roborock

Cet aspirateur-balai lavant nettoie sans effort les sols durs. En plus de se mouvoir avec une aisance sans précédent et de se positionner à l’horizontale pour atteindre le dessous des meubles, le Flexi Lite adapte intelligemment la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté.

Roborock le livre en prime avec une station d’accueil, destinée à recharger l’appareil et le nettoyer en profondeur après chaque session. Mieux, la brosse est ensuite séchée à l’air chaud pendant une heure pour éviter la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs.