Test du Qrevo Curv : un nettoyage encore plus autonome et efficace

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Roborock Qrevo Curv étoffe la série milieu de gamme de la marque avec un robot aspirateur innovant. Celui-ci est doté d’un nombre impressionnant de fonctionnalités novatrices qui le distinguent de la concurrence. Citons notamment une nouvelle brosse DuoDivide pour éviter les enchevêtrements, ainsi qu’un châssis relevable qui lui permet de franchir des seuils de porte facilement. Il est également équipé d’une puissance d’aspiration époustouflante de 18 500 Pa, la plus élevée du marché.

Dans ce test complet, voyons si ces fonctionnalités suffisent pour justifier le prix élevé du robot, affiché à 1500 euros.

Fiche technique

Modèle Roborock Qrevo Curv Dimensions 45 cm x 45 cm x 45 cm Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Roborock Qrevo Curv fourni par la marque.

Un design moderne et tout en rondeur

Contrairement au reste de la gamme Qrevo, le nouveau Qrevo Curv propose un design différent et innovant. Fidèle à son nom, la station d’accueil présente une forme courbée, qui la différencie des autres modèles Roborock. Elle recouvre la quasi-totalité du robot, la rendant plus esthétique dans un salon ou une pièce à vivre.

C’est également le premier modèle Roborock à être équipé d’un couvercle supérieur qui cache le réservoir d’eau propre de 4 L et le réservoir d’eau usée de 3 L. Tout comme les modèles phares de Roborock, le sac à poussière se trouve maintenant en haut, caché sous ce même couvercle. Malheureusement, il n’y a pas de réservoir de détergent intégré, ce qui signifie que vous devez l’ajouter manuellement dans le réservoir d’eau propre.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La planche de lavage est entièrement amovible, ce qui facilite le nettoyage. Elle est également équipée de racloirs intégrés, aidant à la maintenir propre, limitant le nettoyage manuel.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot est équipé de deux patins de serpillière rotatifs, dont un peut s’étendre pour nettoyer le long des plinthes. Il est également doté d’une nouvelle brosse latérale robotique arquée, facilitant le nettoyage des coins tout en empêchant les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux. Pour l’aspiration, il utilise un nouveau système de brosse DuoDivide avec deux petites brosses hybrides. Elles comportent des poils durs et des parties caoutchoutées, aidant à éliminer la saleté et la poussière.

Application complète et facile d’usage

Lors de la configuration, le robot cartographie votre maison, segmentant les pièces et identifiant les meubles de manière autonome.

Vous pouvez ensuite ajuster les limites des pièces, définir des limites virtuelles ou des zones interdites, et affiner le placement des meubles. Le Qrevo Curv peut stocker jusqu’à quatre cartes distinctes et s’y orienter automatiquement.\

Grâce à l’application Roborock, vous avez un contrôle détaillé des paramètres de nettoyage. Vous pouvez ajuster la puissance d’aspiration, le débit d’eau, et l’ordre de nettoyage. Ces réglages peuvent également être personnalisés pour chaque pièce. Cela permet, par exemple, un nettoyage plus approfondi dans la cuisine par rapport à d’autres zones. Vous pouvez également utiliser le mode SmartPlan AI, qui permet au robot d’ajuster automatiquement sa stratégie de nettoyage en fonction des types de pièces et des niveaux de saleté.

Les options de personnalisation sont nombreuses, vous permettant d’ajuster la manière dont le robot nettoie. Par exemple, vous pouvez choisir s’il doit suivre le sens du plancher ou automatiquement repasser sur les zones les plus sales. Il gère intelligemment les tapis, soit en les évitant, en relevant les patins de lavage pour éviter de les mouiller, ou même en les nettoyant à l’eau. La station d’accueil peut être configurée pour laver les patins de lavage avec de l’eau chaude ou à température ambiante, à intervalles réglables.

Un mode de charge en heures creuses est également disponible, permettant de minimiser l’impact sur votre facture énergétique.

Le robot est également équipé d’une caméra embarquée que vous pouvez utiliser pour surveiller votre logement. Le robot peut automatiquement prendre des photos de votre animal de compagnie pendant qu’il nettoie, vous permettant de garder un œil sur lui lorsque vous n’êtes pas chez vous.

En plus de l’application, vous pouvez contrôler le Roborock Qrevo Curv en utilisant Google Assistant, Alexa, ou son assistant intégré, Hello Rocky. Il répond bien à la plupart des commandes et se tourne même dans votre direction lorsque vous l’appelez.

Un nettoyage exceptionnel

Le Roborock Qrevo Curv offre la puissance d’aspiration la plus élevée du marché à l’heure actuelle, atteignant 18 500 Pa. Avec une telle puissance, il convient à toutes les surfaces, allant du parquet au carrelage, mais aussi les tapis à poils longs. La brosse DuoDivide se compose de deux demi-rouleaux, chacun doté de poils durs et de lames en caoutchouc.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot aspire poussière, saleté et les petites particules efficacement, laissant les sols impeccablement propres. La brosse latérale robotisée est un atout pour nettoyer les coins et le long des meubles. Son design asymétrique évite aux poils et cheveux de s’y emmêler, assurant un nettoyage fiable tout en minimisant l’entretien.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur les tapis, le robot augmente automatiquement la puissance d’aspiration pour nettoyer en profondeur. Le rouleau brosse double est efficace pour soulever et retirer la saleté aussi bien sur les tapis que sur les sols durs, notamment grâce à son design hybride.

Pour le nettoyage humide, le Qrevo Curv utilise deux patins relevables. La station les lave à l’eau chaude à 75 ºC avant, durant, et après chaque cycle de nettoyage. Elle remplit également le réservoir d’eau interne du robot, permettant aux patins de rester humides tout au long du processus de nettoyage. De plus, le robot peut retourner à la station d’accueil à des intervalles prédéfinis pour laver les patins de lavage, les gardant frais pendant toute la session de nettoyage.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Lorsqu’il se déplace, le robot relève les patins de lavage pour éviter de mouiller inutilement certaines zones.

En pratique, les résultats sont impressionnants, d’autant plus que les patins de lavage extensibles atteignent les plinthes pour un nettoyage approfondi.

Le robot élimine efficacement la plupart des taches, y compris les plus sèches et tenaces comme le café et les sauces. Il est possible d’ajouter un peu de détergent dans le réservoir d’eau pour un nettoyage encore plus efficace. Associé à l’eau chaude, les résultats sont parfaits.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Bien que les taches les plus tenaces ne disparaissent pas toujours dès le premier passage, le robot utilise l’IA et sa caméra pour détecter les endroits difficiles et les repasser automatiquement pour en venir à bout.

Pour se déplacer, le Qrevo Curv est équipé à la fois d’un LiDAR et d’une caméra pour reconnaître les obstacles. Cela lui permet de naviguer sans difficulté d’une pièce à l’autre sans rester bloqué ni se perdre.

La caméra IA détecte et identifie les obstacles, permettant au robot de les éviter. Il peut même prendre une photo des obstacles et les afficher sur la carte, vous donnant un aperçu visuel des zones manquées.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Qrevo Curv est doté d’un châssis innovant AdaptiLift, lui permettant d’ajuster la hauteur de son châssis de manière dynamique. C’est le premier robot aspirateur avec un châssis entièrement relevable, lui permettant de gérer des environnements domestiques plus difficiles. Il offre un contrôle indépendant de ses trois roues, soulevant le robot entier jusqu’à 10 mm. Alternativement, il peut relever sélectivement les côtés avant, arrière, gauche ou droit en fonction de la surface. Lorsque le robot détecte un seuil élevé, il relève automatiquement sa roue avant pour le franchir. Grâce à cela, il peut escalader des seuils jusqu’à 4 cm. Cela est pratique pour franchir les rails de portes coulissantes et des seuils de portes que d’autres robots ne peuvent pas gérer.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Cependant, il existe quelques inconvénients avec cette fonctionnalité. En effet, le robot tente parfois de grimper sur certains pieds de meubles ou de lampes au lieu de les reconnaître comme des obstacles. Heureusement, il ne reste pas coincé, mais peut potentiellement endommager les meubles.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Qrevo Curv tient environ trois heures sur une seule charge. C’est légèrement moins que ce qu’annonce Roborock, mais amplement suffisant pour nettoyer un logement.

Dans tous les cas, le robot peut retourner automatiquement à sa station d’accueil et se recharger si la batterie est faible. Il reprend ensuite le nettoyage une fois qu’il a suffisamment de batterie.

Facile à entretenir

Le Qrevo Curv est conçu pour éviter les enchevêtrements de cheveux, aussi bien dans les brosses principales que dans la brosse latérale. Grace à cette approche, elles sont très faciles à entretenir, car peu de cheveux s’enroulent autour d’eux.

De plus, la station d’accueil utilise de l’eau chaude et de l’air chaud pour laver et sécher les patins de lavage, ce qui permet de réduire les bactéries, la moisissure et les mauvaises odeurs.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La planche de lavage est entièrement détachable, ce qui la rend plus facile à nettoyer dans l’évier. Elle est également dotée de racloirs intégrés qui la nettoient, comme nous l’avions déjà vu sur le Qrevo Master.

Malheureusement, il n’y a pas de réservoir de détergent intégré, vous devez donc l’ajouter manuellement en ajoutant de l’eau propre.

Enfin, bien que Roborock ait ajouté une brosse pour nettoyer la roue de guidage, elle n’est pas très efficace, et quelques cheveux s’enroulent autour. Il est préférable de la retirer de temps en temps pour la nettoyer manuellement.

Prix et disponibilité

Le Roborock Qrevo Curv est disponible sur Amazon, ainsi que chez Boulanger pour 1500 euros.