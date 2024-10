Amazon baisse le prix de ce robot aspirateur laveur aux fonctionnalités très complètes

Le Roborock Qrevo Pro allie efficacité d’aspiration et nettoyage en profondeur avec ses serpillères. De nombreux arguments qui font de lui un bon allier pour le ménage surtout qu’il est à 720 euros contre 850 euros.

« Nettoyer, balayer, astiquer », et si on laissait ces tâches-là à un aspirateur robot ? Le Roborock Qrevo Pro par exemple est capable d’aspirer la poussière, mais aussi de laver les sols grâce à deux serpillières rotatives. Un bon appareil qui vous décharge de la corvée du ménage et qui revient moins cher après 130 euros de remise.

Les points importants du Roborock Qrevo Pro

De très bonnes performances de nettoyage avec deux serpillières rotatives

Un robot qui sait détecter les obstacles et naviguer dans les pièces

Une application très complète

Le Roborock Qrevo Pro est vendu à 850 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, l’aspirateur robot tombe à 720,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock Qrevo Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une efficacité de nettoyage assurée

Le Roborock Qrevo Pro prend une apparence, on ne peut plus banale, avec sa forme circulaire et ses dimensions de mesure 350 × 353 × 102 mm. C’est sous l’appareil qu’on découvre ses atouts : il possède deux serpillières rotatives, dont l’une d’elles peut s’étendre le long des plinthes et les meubles pour mieux les nettoyer.

La puissance d’aspiration n’est pas non plus délaissée, avec 7 000 Pa, il aspire efficacement la saleté et la poussière, à la fois sur sols durs et tapis. Pour s’assurer que la saleté piégée dans les tapis soit récupérée, le robot peut automatiquement augmenter sa puissance d’aspiration et les nettoyer en profondeur. Quant aux serpillères, c’est 200 rotations par minute et elles sont même capables de se relever de 10 mm.

Un robot intelligent et complet

Pour offrir un nettoyage efficace, le robot utilise son capteur LiDAR pour cartographier votre logement de manière autonome. Une fois la carte générée, l’application vous permet de modifier les pièces, de créer des zones virtuelles et des zones interdites, etc. Depuis l’app, vous pouvez ajuster finement les paramètres de nettoyage, contrôler la puissance d’aspiration et l’humidité de la serpillière, mais aussi l’ordre de nettoyage des pièces.

La marque ajoute même une station capable de chauffer l’eau pour nettoyer les serpillères en profondeur, éliminant efficacement les bactéries et moisissures, puis les sécher pour éviter les mauvaises odeurs dues à l’humidité. Le niveau de saleté récoltée peut automatiquement être détecté par la base, permettant ainsi un second nettoyage si nécessaire. Pour finir sur l’endurance de l’appareil, la marque assure que le Qrevo Pro est capable de nettoyer sans interruption jusqu’à 3 heures grâce à sa batterie de 5 200 mAh. De quoi couvrir une grande superficie pour la plupart des foyers.

N’hésitez pas à lire notre test sur le Roborock Qrevo Pro pour en apprendre davantage.

Pour trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs.