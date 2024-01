Nouveau Roborock S8 MaxV : un des robots aspirateurs laveurs les plus innovants du CES 2024

Le leader des aspirateurs robots profite du CES pour renouveler sa gamme de robots aspirateurs laveurs. Parmi les innovations, on compte notamment le lavage à eau chaude des serpillières, ainsi que le nettoyage de bord à bord en utilisant un bras articulé, assurant un lavage complet des plinthes.

De nombreuses marques d’appareils de maison connectée profitent du CES pour présenter leurs produits porte-étendards de l’année et Roborock ne fait pas exception. En effet, la marque vient d’annoncer pas moins de six nouveaux produits, déclinés en trois gammes.

La première concerne les appareils haut de gamme, comprenant deux nouveaux robots, les Roborock S8 Max Ultra et S8 MaxV Ultra. Malgré leur nom, ils ne sont pas une simple évolution du S8 Pro Ultra et apportent de véritables innovations, les plaçant parmi les produits les plus avancés du marché.

Roborock S8 MaxV Ultra : le nec plus ultra du nettoyage autonome

Avec ses deux nouveaux robots, Roborock propose un nettoyage très complet des sols, grâce à leur puissance d’aspiration élevée et leur nouvelle serpillière vibrante. Le S8 Max Ultra offre ainsi une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, tandis que le S8 MaxV Ultra atteint 10 000 Pa, soit parmi les plus puissantes du marché. Concernant les serpillières, les deux modèles disposent du nouveau module VibraRise 3.0, comprenant deux modules de vibration pour une vitesse de 4 000 vibrations par minute et la capacité de relever la serpillière de 20 mm.

La principale nouveauté de cette série concerne l’introduction d’un excellent nettoyage des plinthes et des angles, grâce à l’ajout d’une brosse latérale montée sur un bras articulé baptisé FlexiArm Design. Celui-ci permet ainsi de mieux atteindre les bords et les débarrasser efficacement de la saleté et poussière. Par ailleurs, les nouveaux robots de la série S8 Max Ultra se voient dotés d’une nouvelle serpillière rotative additionnelle qui permet elle aussi de mieux nettoyer le long des plinthes et meubles, assurant ainsi un nettoyage allant jusqu’à 99 % de surface couverte.

Enfin, le S8 MaxV Ultra apporte des innovations uniques, qui lui sont spécifiques par rapport au S8 Max Ultra. Citons notamment l’ajout d’un assistant vocal embarqué, Hello Rocky, permettant de le contrôler directement à la voix sans passer par Alexa ou Google Assistant. Enfin, l’ajout d’une caméra embarquée — signalée par le V pour Vision dans le nom du produit — permet d’ajouter des fonctionnalités avancées, comme la détection d’obstacles avancée et les appels vidéos. De plus, celle-ci permet d’identifier intelligemment la saleté des sols et d’adapter automatiquement la stratégie de nettoyage en conséquence. Enfin, le S8 MaxV Ultra est le premier robot de la marque à offrir le support Matter, facilitant l’intégration aux écosystèmes connectés et réduisant la consommation de la batterie.

RockDock Ultra : la station de nettoyage la plus complète

Les deux produits sont particulièrement similaires et reprennent les clés des robots aspirateurs laveurs autonomes, à savoir une station de recharge équipée d’un réservoir d’eau propre de 4 L, d’un bac d’eau sale de 3,5 L et d’un sac à poussière de 2,5 L, assurant une grande autonomie de nettoyage sans intervention humaine. Roborock propose d’ailleurs cette série dans deux déclinaisons : la première avec une station RockDock Ultra classique comprenant deux réservoirs d’eau, ainsi qu’une version plus courte, démunie de réservoirs d’eau, se connectant directement à l’arrivée et l’évacuation d’eau. Cette approche est différente de celles des autres marques, qui se contentent de proposer une seule version de la base, connectable à l’eau courante avec un kit de raccordement en option, mais qui prend plus de place inutilement. Malheureusement, la version à raccorder à l’eau ne sera pas disponible en France, du moins dans un premier temps.

Dans tous les cas, toutes les versions de la nouvelle série S8 Max Ultra comprennent la nouvelle station RockDock Ultra capable de laver les serpillières en utilisant de l’eau chauffée à 60 ºC et de les sécher avec de l’air chaud à 60 ºC, évitant ainsi la prolifération de bactéries et de moisissures, assurant ainsi une meilleure hygiène au quotidien.

Il convient également de préciser que Roborock continue de se différencier de la concurrence en proposant une brosse de nettoyage de la serpillière dédiée, contrairement à d’autres qui se contentent d’une planche amovible en plastique munie de picots pour frotter les patins. Cette approche assure un bien meilleur nettoyage de la serpillière, mais peut toutefois rendre le nettoyage de la station plus complexe.

De plus, la marque a rattrapé son retard sur Dreame en incluant désormais l’ajout automatique de détergent, grâce à un réservoir intégré dans la station. Enfin, le RockDock Ultra est capable de détecter la saleté récupérée après le nettoyage de la serpillière et de la relaver une seconde fois si nécessaire.

Prix et disponibilité

Les Roborock S8 Max Ultra et S8 MaxV Ultra seront livrés dès avril 2024. Toutefois, dans un premier temps, seule la version la plus onéreuse sera disponible en France.

