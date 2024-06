Test du Roborock Flexi Pro : l’aspirateur-laveur qui se plie pour nettoyer sous les meubles

Les Roborock Flexi Pro et Flexi Lite sont des aspirateurs-balais, capables d'aspirer et laver les sols simultanément, mais surtout de s'allonger à plat pour passer facilement sous les meubles. Leur design innovant permet de nettoyer des endroits que d'autres aspirateurs-laveurs peinent à atteindre, ce qui leur permet de se différencier de la concurrence. Leurs performances de nettoyage sont-elles à la hauteur ? Voyons cela en détail dans ce test complet.

Né en 2014, Roborock ne cesse d’innover en proposant des robots aspirateurs innovants aux performances redoutables. C’est par exemple le cas de son dernier-né, le S8 MaxV Ultra, qui est un véritable concentré de technologie qui assure le nettoyage des sols en toute autonomie. Loin de se reposer sur ses lauriers, la marque a sorti l’an dernier le Dyad Pro Combo, un combiné capable non seulement d’entretenir facilement ses sols, mais aussi d’aspirer n’importe quelle surface, affrontant frontalement Tineco sur son terrain de prédilection.

Roborock revient cette fois à la charge avec deux nouveaux aspirateurs-laveurs balais, les Flexi Pro et Flexi Lite, qui se distinguent par leur design flexible, leur permettant de se plier entièrement à plat pour nettoyer sous les meubles. Ils sont également plus légers et maniables que la plupart des robots concurrents, et disposent de fonctionnalités novatrices, comme le nettoyage le long des bords et le séchage à air chaud. Le Flexi Pro fait même mieux en intégrant en sus le lavage de la brosse à l’eau chaude et les roues motorisées pour une utilisation encore plus simple, à l’instar du Dreame H13 Pro.

Sur un marché déjà très concurrentiel, la proposition semble intéressante, mais voyons en détail ce que vaut le nouveau Flexi et si ses performances de nettoyage sont au rendez-vous.

Roborock Flexi Pro vs Flexi Lite

La gamme Flexi se décline en deux modèles, le Flexi Pro et le Flexi Lite. Nous focaliserons notre test sur le premier, qui dispose de quelques fonctionnalités complémentaires, à savoir un rouleau suffisamment large pour longer les plinthes des deux côtés, le lavage de la brosse à l’eau chaude, les roues adaptatives et motorisées, une LED intégrée et, surtout, la compatibilité avec l’application Roborock, qui permet d’ajuster finement les paramètres de nettoyage. Il est légèrement plus lourd, avec un poids de 5 kg, mais dispose d’une autonomie de 50 minutes et de réservoirs plus grands.

Le Flexi Lite est légèrement moins bien équipé, puisqu’il fait l’impasse sur le lavage de la brosse à l’eau chaude, la connectivité et la LED. Sa brosse peut longer les plinthes, mais uniquement du côté droit. Il est en revanche plus léger, pesant 4 kg, mais dispose également d’une autonomie plus limitée, allant jusqu’à 40 minutes, et de réservoirs d’eau légèrement plus petits.

Votre choix dépendra donc des fonctionnalités que vous recherchez, mais aussi de votre budget.

Un design simple et discret

La Roborock Flexi Pro arbore un design sobre et moderne, majoritairement blanc. L’aspirateur comprend deux réservoirs d’eau : un réservoir d’eau propre de 730 ml et un réservoir d’eau sale de 450 ml pour la version Pro, tandis que la version Lite se contente de bacs de 620 et 400 ml.

En plus de l’eau claire, il est possible d’ajouter une solution de nettoyage au réservoir pour maximiser les performances de nettoyage. Malheureusement, il n’y a pas de distributeur de détergent comme sur le Dyad Pro, ce qui signifie que vous devez le mélanger manuellement lorsque vous remplissez le réservoir d’eau propre. Pour ce qui est du réservoir d’eau sale, il récolte non seulement l’eau aspirée, mais aussi les débris et la saleté, qui sont tout de même retenus par un filtre pour faciliter l’entretien.

Sur la partie basse, la tête de nettoyage abrite le rouleau et, sur le modèle Pro, la LED intégrée. La brosse peut atteindre les bords et les coins efficacement des deux côtés sur le Flexi Pro, ou uniquement du côté droit sur le Flexi Lite. Malheureusement, la face avant ne rentre pas en contact avec les plinthes, probablement pour éviter de bloquer le rouleau, et il faut donc utiliser le Flexi de côté pour nettoyer le long des plinthes. Le Flexi Pro dispose également de roues motorisées, ce qui facilite la manœuvre malgré son poids de 5 kg.

Sur le manche, trois boutons permettent de lancer l’aspirateur, de changer de mode de nettoyage, et de lancer un cycle d’auto-nettoyage. Un petit écran affiche quant à lui l’état de la batterie et le mode de nettoyage.

Un nettoyage efficace et personnalisable

Les Roborock Flexi disposent d’une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, ce qui permet d’aspirer efficacement la saleté, mais aussi les liquides. Ils conviennent ainsi pour l’entretien quotidien des sols durs, mais aussi en cas d’accident, par exemple lorsque vous renversez des liquides comme une boisson, ou même de la sauce.

Trois modes de nettoyage sont proposés : Auto, Eco et Max, en fonction du niveau de saleté de vos sols. Le premier peut automatiquement ajuster la puissance d’aspiration et il n’est généralement pas nécessaire de changer le mode manuellement.

Dans la plupart des cas, un seul passage suffit à nettoyer les taches, en particulier si vous avez ajouté une dose de détergent à l’eau propre. En revanche, pour les taches plus difficiles ou sèches, un second passage peut se révéler utile. J’ai globalement trouvé le Dyad Pro Combo plus efficace sur les tenaces, mais bien moins maniable et plus lourd que le Flexi Pro. L’efficacité de ce dernier reste bonne, avec l’avantage d’une praticité accrue.

Le Flexi Pro dispose également d’une LED, qui permet de mieux voir sous les meubles. Toutefois, elle n’est pas utile pour illuminer la poussière, contrairement à la plupart des aspirateurs, et n’est pas particulièrement utile pour le nettoyage des sols.

Bien que l’aspirateur ne laisse généralement pas de traces, l’utilisation d’une dose excessive de détergent peut laisser des stries sur le sol. Il est donc préférable d’utiliser une petite quantité pour des résultats impeccables.

Les deux modèles sont facilement maniables, mais les roues motorisées du Flexi Pro le rendent encore plus facile à déplacer. Le niveau d’assistance peut d’ailleurs être ajusté dans l’application selon vos besoins.

Le Flexi Pro lave le rouleau à l’eau chaude à 60 °C, puis le sèche à 55 °C, minimisant les bactéries et les mauvaises odeurs. Le séchage dure par défaut 30 minutes, et peut être étendu à 60 ou 90 minutes via l’application. Quant au Flexi Lite, il sèche la brosse pendant 60 minutes en utilisant de l’air à 50 °C.

Le Flexi Pro est relativement silencieux comparé à des produits similaires, produisant de 70 à 75 décibels. Toutefois, le séchage de la brosse est particulièrement audible, produisant environ 60 dB pendant 30 à 60 minutes. Heureusement, vous pouvez ajuster les paramètres et le programmer lorsque vous n’êtes pas chez vous pour minimiser les perturbations.

L’autonomie de la batterie est impressionnante, offrant jusqu’à 50 minutes de temps de nettoyage sur le Flexi Pro et 40 pour le Lite, ce qui est suffisant pour la plupart des sessions de nettoyage.

Une application pour affiner le nettoyage

Le Roborock Flexi Pro bénéficie d’une connectivité Wi-Fi et peut être couplé à l’application Roborock pour personnaliser les paramètres de nettoyage. Vous pouvez ainsi y ajuster divers paramètres tels que la vitesse des roues motorisée, la puissance d’aspiration, les niveaux d’eau et la vitesse de rotation du rouleau.

L’application permet également de démarrer à distance un cycle d’auto-nettoyage, ainsi que de programmer des horaires de nettoyage et de séchage pour minimiser les nuisances sonores.

Un entretien facilité

L’entretien des Roborock Flexi est simple et nécessite peu d’intervention. L’aspirateur dispose d’une fonction d’auto-nettoyage, initiée automatiquement après l’avoir placé sur la station d’accueil. L’utilisation de l’eau chaude pour le Flexi Pro et de l’air chaud pour les deux modèles permet de minimiser la prolifération des bactéries et des moisissures pour prévenir la moisissure et les mauvaises odeurs.

Il suffit donc de vider et de rincer le réservoir d’eau sale régulièrement, idéalement après chaque cycle. Le filtre et le rouleau-brosse se retirent facilement, permettant d’enlever les cheveux et les débris qui peuvent s’y accumuler.

Prix et disponibilité

Le Roborock Flexi Pro est disponible pour 600 euros chez Cdiscount et Amazon. Le Roborock Flexi Lite est quant à lui proposé pour un tarif très attractif de 350 euros chez Cdiscount et Amazon.

Une offre de lancement permet aux deux modèles de bénéficier d’une remise de 50 euros jusqu’au 26 juin, abaissant les prix à 550 et 300 euros.