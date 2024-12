Roborock Flexi Lite : ce balai aspirateur-laveur flexible qui nettoie sous les meubles profite d’une grosse réduction sur Amazon

Le Roborock Flexi Lite, présenté en début d’année, est un aspirateur-balai qui peut aussi laver les sols, et même nettoyer sous les meubles en se mettant à plat grâce à son design innovant. En ce moment, ce modèle polyvalent est affiché à 259 euros au lieu de 369 euros sur Amazon.

C’est lors du CES 2024 que Roborock a dévoilé ses deux nouveaux balais aspirateurs laveurs, les Flexi Lite et Flexi Pro. Tous deux sont équipés d’une tête flexible, qui peut facilement passer sous les meubles et ainsi nettoyer dans des zones difficiles d’accès. Un design original couplé à une belle puissance d’aspiration, en plus. Aujourd’hui, c’est le modèle le plus accessible, soit le Flexi Lite, qui nous intéresse particulièrement, non seulement pour sa bonne fiche technique, mais aussi et surtout pour son prix, qui vient de chuter sous les 260 euros.

Les points forts du Roborock Flexi Lite

Un design flexible pratique pour nettoyer sous les meubles

Une brosse qui atteint les bords d’une pièce

Une puissance d’aspiration de 17 000 Pa

Une autonomie de 40 minutes

Auparavant affiché à 369 euros, puis réduit à 299 euros, le Roborock Flexi Lite est aujourd’hui disponible à 259 euros sur Amazon grâce à un coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier. Un coupon valable jusqu’au 25 décembre 2024.

Un balai maniable et qui ne loupe aucune saleté

Le Roborock Flexi Lite est donc un aspirateur-balai doté d’un design inventif. Comme son nom le laisse penser, sa tête flexible lui permet de s’allonger à plat pour passer facilement sous des lits, canapés et autres meubles, assurant ainsi un nettoyage plus efficace et facile de ces zones difficiles d’accès. C’est naturellement là son premier atout. Son autre avantage, c’est son poids contenu de 4 kg, qui le rend très maniable, d’autant plus qu’il dispose de roues avant assistées pour faciliter la poussée de l’appareil. Le modèle Pro profite de son côté de roues motorisées, ce qui est tout de même bien plus confortable.

Ce Flexi Lite renferme par ailleurs un rouleau capable de s’auto-nettoyer à l’aide d’un racleur qui élimine les saletés (mais sans eau chaude, contrairement au Pro), et même de se sécher à l’air chaud à 50°C. Un bon point pour l’hygiène, donc. La brosse a également été conçue pour atteindre les bords et les coins d’une pièce, mais également sur son côté droit. Le Flexi Pro, lui, peut les toucher des deux côtés. Vous l’aurez compris : il faut utiliser le Flexi Lite de côté pour nettoyer le long des plinthes, puisque la face avant ne peut pas rentrer en contact avec.

Une aspiration puissante

Le Roborock Flexi Lite n’est pas seulement capable de laver les sols. Il reste avant tout un aspirateur très performant, dont la puissance d’aspiration s’élève à 17 000 Pa. Il pourra ainsi avaler toutes les saletés, poussières et cheveux qui jonchent vos sols, mais aussi les liquides comme des boissons ou des sauces renversées. On peut en outre compter sur un ajustement automatique de cette puissance en fonction de la saleté détectée sur les sols. Nul besoin de switcher constamment entre plusieurs modes, donc.

Enfin, côté autonomie, le Roborock Flexi Lite est capable d’assurer sa tâche durant 40 minutes. En comparaison, le Flexi Pro offre une autonomie de 50 minutes. Notez aussi que le Flexi Lite embarque un réservoir d’eau propre de 620 ml et un réservoir d’eau sale de 400 ml, ce qui est largement assez pour ne pas avoir à remplir l’un et à vider l’autre constamment.

