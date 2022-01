Samsung prouve qu’il a encore plusieurs idées de smartphones pliables

Samsung a profité du CES de Las Vegas pour présenter les types d'écrans pliants sur lesquels travaille sa division Samsung Display. Des concepts qu'on pourrait retrouver à l'avenir.

À l’occasion du CES de Las Vegas, Samsung a présenté plusieurs concepts de smartphones avec des écrans flexibles. Des formats bien différents de ceux déjà proposés par le constructeur coréen sur ses deux modèles actuellement proposés, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

En plus de son PC pliable Samsung Flex Note, la firme a en effet mis en ligne un communiqué ce vendredi afin de présenter les différentes technologies d’écran souples sur lesquels travaille sa division Samsung Display. De quoi permettre de découvrir — ou redécouvrir — des formats de téléphones ou de tablettes qui vont plus loin que les simples pliures proposées par les Fold et Flip.

Le concept le plus original est très clairement le format Flex Slidable. Il s’agit en effet d’un écran enroulable et étirable, dans la même veine que ce qu’Oppo a pu dévoiler au printemps dernier avec son Oppo X 2021. On a donc un smartphone avec un format plutôt classique, allongé, dont l’écran peut se dérouler sur le côté droit pour s’allonger afin de proposer une expérience un peu plus proche de celle d’une tablette. Ce n’est pas la première fois que Samsung dévoile ce concept d’écran étirable, le constructeur coréen l’ayant déjà présenté en novembre dernier. Néanmoins, le CES était l’occasion pour la firme de permettre aux utilisateurs de prendre en main ce prototype.

Samsung Display showing off WILD foldable concepts at #CES2022

Many "concepts" rarely see the light of day. But Samsung is one of the few companies making folding phones you can actually buy.

Hoping that Westworld-esque tri-fold makes it to market in '22. What's your favorite? pic.twitter.com/VmNIaY3wLn

— Michael Fisher (@Captain2Phones) January 5, 2022