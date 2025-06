Galaxy Watch 8 : voici les trois prochaines montres de Samsung en images

À quelques semaines de la présentation attendue des Galaxy Watch 8, le leaker Evan Blass a partagé des visuels des trois modèles : la Galaxy Watch 8, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch Ultra.

La Galaxy Watch Ultra, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch 8 // Source : Evan Blass

Il ne fait désormais aucun doute que Samsung prépare sa nouvelle génération de montres connectées Galaxy Watch pour le mois prochain, avec deux modèles au programme, la Galaxy Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

En amont de leur présentation, les deux montres ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites, notamment via des rendus du leaker OnLeaks ou des fuites publiées par le site Android Headlines.

Désormais, c’est au tour de l’un des leakers les plus réputés de l’industrie de partager des images des prochaines montres de Samsung, Evan Blass. En effet, le leaker a partagé, ce lundi dans sa newsletter, des rendus des futures Galaxy Watch, avec non pas deux, mais bien trois montres dévoilées en avant-première.

Une nouvelle teinte pour la Galaxy Watch Ultra

Outre la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic, Evan Blass vient également montrer une nouvelle édition pour la Galaxy Watch Ultra, cette fois proposée en coloris bleu. Pour rappel, la montre sortie l’an dernier n’était jusqu’alors déclinée qu’en trois teintes : gris titane, argent titane ou blanc titane. Cette nouvelle version bleue permettrait ainsi de lui donner un aspect plus proche d’une montre de plongée, avec un boîtier argenté, mais une lunette bleue autour du cadran et un bracelet en silicone de la même teinte.

La Samsung Galaxy Watch Ultra bleue // Source : Evan Blass

Pour les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, les rendus dévoilés par Evan Blass reprennent ceux déjà aperçus par le passé. On aurait ainsi droit à un modèle standard sans lunette et avec un écran rond qui dépasse légèrement du boîtier carré.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Evan Blass La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Evan Blass

Pour la version « Classic », Samsung reprendrait son emblématique lunette rotative et proposerait en outre une version avec bracelet en cuir.

Des images qui devraient être utilisées par Samsung

Pour rappel, les images partagées par Evan Blass sont généralement issues des éléments marketing des constructeurs. Ce devraient être les mêmes images qui seront montrées par Samsung ou ses partenaires commerciaux une fois les montres officiellement présentées.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. Celle-ci devrait avoir lieu le mois prochain, sans doute dans la première moitié du mois de juillet.