Galaxy Watch 8 : voici le premier aperçu du look « innovant » de la montre Samsung

Le site Android Headlines a mis la main sur des rendus marketing des prochaines montres Samsung. L’occasion de découvrir le design de la future Samsung Galaxy Watch 8 avant l’heure.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Android Headlines / montage Frandroid

C’est désormais un secret de polichinelle, Samsung devrait présenter, le mois prochain, sa nouvelle gamme de montres connectées avec deux modèles au programme, la Samsung Galaxy Watch 8 et la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Pour la première fois depuis des années, la marque coréenne a déjà prévenu qu’elle souhaitait profiter de ce lancement pour proposer des montres au design « innovant ». Si ce nouveau design a déjà pu être aperçu avec de premiers rendus 3D de la Galaxy Watch 8 Classic — puis un modèle mis en vente sur eBay — il semble que ce sera aussi le cas de la Galaxy Watch 8 standard.

Un modèle plus fin, mais un nouveau design

En effet, le site Android Headlines a pu mettre la main sur des rendus de la prochaine Samsung Galaxy Watch 8. De quoi découvrir, avant même sa présentation, son design « squircle », ou carré aux angles très arrondis. La montre devrait ainsi en partie s’inspirer de la Samsung Galaxy Watch Ultra de l’an dernier, mais dans un gabarit un peu plus fin et avec deux boutons uniquement sur la tranche — contrairement au modèle « Classic ».

Par ailleurs, la Samsung Galaxy Watch 8 aurait droit à un verre qui dépasse du reste du boîtier, là où celui de la Galaxy Watch ultra était protégé par des bordures plus épaisses et celui de la Galaxy Watch 8 Classic devrait être entouré d’une lunette rotative.

La Galaxy Watch 8, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch Ultra // Source : Android Headlines

Du côté du bracelet aussi, Samsung aurait décidé de modifier son système d’accroche, en proposant désormais un système propriétaire, similaire à celui de la Galaxy Watch Ultra, et sans pompe à relâchement rapide.

On devrait en savoir davantage sur les Samsung Galaxy Watch 8 et Samsung Galaxy Watch 8 Classic lors de leur présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le mois prochain, lors de la conférence Galaxy Unpacked des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.