Galaxy Watch : voici comment fonctionnera la nouvelle mesure anti-vieillissement des montres Samsung

Samsung a déjà indiqué travailler sur une nouvelle donnée de santé attendue cette année. Une nouvelle fuite indique comment les utilisateurs pourront mesurer leur nouvel « indice antioxydant ».

Le nouvel indice antioxydant de Samsung // Source : Samsung

En janvier dernier, à l’occasion de la présentation de ses nouveaux Galaxy S25, Samsung avait annoncé discrètement l’arrivée d’un nouveau score de santé sur ses montres connectées : l’indice antioxydant.

Cet indice visera ainsi à déterminer le taux de bêtacarotène dans l’organisme de l’utilisateur, une vitamine particulièrement importante pour protéger l’organisme du stress oxydatif et donc du vieillissement prématuré.

Une montre qui devra être retirée du poignet

Seulement, jusqu’à présent, Samsung n’avait livré que peu d’informations sur cette mesure, se contentant de montrer une capture d’écran où l’utilisateur était invité à poser son doigt sur un bouton.

Ce vendredi, le site Android Authority a finalement livré de nouvelles informations découvertes dans le code de l’application Samsung Health en version 6.30.0.109. De quoi permettre de découvrir les différentes étapes en détail pour la prise de mesure de l’indice antioxydant.

Concrètement, comme l’indiquait déjà une fuite précédente, l’utilisateur devra retirer la montre de son poignet et poser son pouce sur le capteur cardio optique au dos de sa Galaxy Watch : « Appuyez la pulpe du pouce fermement au centre du capteur au dos de votre montre ». La progression de la mesure sera alors visible sur le smartphone, l’écran n’étant de fait plus consultable pendant l’opération.

Samsung invite par ailleurs à faire cette mesure avec le pouce et non pas au poignet, et à ne pas renouveler l’opération à moins de 10 secondes d’intervalle.

Une compatibilité encore inconnue

Comme le souligne Android Authority, on ignore encore quelles montres seront compatibles avec ce nouvel indice antioxydant. S’il semble certain que les prochaines Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic y auront bien droit, il reste encore à savoir si ce sera aussi le cas de la génération des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.

Par ailleurs, Samsung a pris l’habitude de réserver certaines mesures — comme la tension ou l’ECG — à son seul écosystème. Reste donc à savoir si les possesseurs de n’importe quel smartphone pourront relever leur taux de bêtacarotène ou si la fonction ne sera proposée que lorsque la montre est appairée à un smartphone Samsung.

On devrait en savoir plus sur cette mesure et sur les nouvelles montres Samsung lors de leur présentation. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du mois de juillet prochain.