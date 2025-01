Galaxy Watch 8 : Samsung pourrait intégrer un nouveau capteur pour analyser votre alimentation

Lors du lancement des nouveaux Galaxy S25, Samsung a dévoilé plusieurs nouveautés pour son application Samsung Health, avec notamment de nouveaux scores de santé.

La Samsung Galaxy Ring et le score d’énergie // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Lors de sa Galaxy unpacked organisée ce mercredi, Samsung a logiquement mis l’accent sur ses nouveaux smartphones, qu’il s’agisse des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, ou de son smartphone ultra-fin, le Samsung Galaxy Edge.

Néanmoins, la conférence de la marque coréenne était également marquée par de nombreuses nouveautés logicielles, poussées par Galaxy AI, y compris certaines fonctionnalités liées également aux montres Galaxy Watch et à la bague Galaxy Ring.

En effet, en fin de présentation, Samsung a fait le point sur les nouveautés à venir au sein de son application de santé, Galaxy Health. Celle-ci va prochainement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et scores, en plus de ceux déjà présents.

Rappelons que Samsung propose, depuis l’été dernier, un score d’énergie et un score de sommeil, ainsi que des « conseils de bien-être » générée par IA en fonction de vos données de santé et de récupération.

Pour aller plus loin

Score d’énergie Samsung : tout comprendre à la mesure de récupération des montres et bagues connectées

Lors de la conférence Galaxy Unpacked, Samsung a annoncé aller plus loin encore avec davantage de scores détaillés. Outre l’enrichissement du score de sommeil grâce aux appareils SmartThings à la maison, la firme a dévoilé trois nouveautés pour la santé mentale, pour l’alimentation et pour l’exercice.

Le nouveau score de charge cardiovasculaire de Samsung // Source : Samsung

Pour la santé cardiovasculaire, Samsung a développé un nouvel indice baptisé « vascular load », que l’on pourrait traduire par « charge cardiovasculaire ». Il va analyser l’évolution de vos exercices jour après jour, à la manière de ce que peuvent déjà proposer la charge d’entraînement chez Apple ou la charge cardiaque chez Google et Fitbit. Cet indice va également tenir compte de la récupération et de votre alimentation.

Un nouveau capteur pour la Galaxy Watch 8 ?

Samsung va aussi vous permettre de mieux gérer votre alimentation en intégrant un nouvel « index antioxydant ». L’idée est d’analyser, à l’aide d’un capteur à presser, le taux de bêta-carotène dans votre organisme. Dès lors, Samsung Health sera en mesure de vous donner des conseils quant à votre régime pour être en meilleure forme.

Le nouvel indice antioxydant de Samsung // Source : Samsung

Pour l’heure, Samsung n’a cependant aucun capteur dédié permettant de mesurer le taux de bêta-carotène dans l’organisme. Il se peut donc que cette fonction soit réservée à de futurs appareils et, pourquoi pas, à une future Galaxy Watch 8.

Enfin, du côté de la santé mentale, Samsung Health va permettre aux utilisateurs d’enregistrer chaque jour une note de bien-être, de 1 (terrible) à 5 (génial). L’application va également intégrer des exercices de pleine conscience, de méditation et de respiration profonde pour aider à se détendre.

Des nouveautés attendues plus tard dans l’année

Samsung s’est contenté d’indiquer que ces nouveautés arriveront dans le courant de l’année 2025, sans plus de précision.

On pourrait néanmoins en savoir plus lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked, organisée durant l’été. C’est généralement à cette période que Samsung dévoile ses nouvelles montres et que la firme en profite pour mettre à jour son application de santé.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !