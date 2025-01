Ce capteur peut analyser votre performance sportive en fonction de votre température

La marque suisse Core a dévoilé son Core 2, un nouveau capteur de température plus léger qui peut analyser vos performances en fonction de la chaleur de votre corps.

Le capteur de température Core 2 // Source : Core

Si la température du corps humain est généralement comprise entre 36,1 et 37,8 °C, elle est cependant amenée à évoluer à certains moments. Ainsi, durant le sommeil, la température du corps est amenée à baisser tandis que l’activité sportive va la faire monter.

C’est justement pour le cadre sportif que la marque suisse Core a annoncé, en fin de semaine dernière, son capteur de température Core 2.

Un capteur de température plus léger

Il s’agit ici d’un petit capteur à fixer sur une sangle qui va analyser, tout au long de l’entraînement, l’évolution de votre température corporelle. Cependant, cette deuxième version se veut plus compacte avec un format 48 % plus petit et 30 % plus léger que le premier capteur Core. Comptez ainsi sur un poids de 8,6 grammes sans la sangle ou 11,4 grammes avec.

Le capteur de température Core 2 // Source : Core

Le nouveau capteur est également muni d’une LED qui va permettre de vérifier l’état de la batterie sans avoir à dégainer son téléphone, comme le souligne le site Gadgets & Wearables.

Pour la batterie justement, elle se recharge grâce à un adaptateur magnétique muni d’un connecteur USB-C et va permettre au moins six jours d’utilisation et jusqu’à 30 jours en mode veille.

Un capteur destiné à un usage sportif

Le capteur de température Core 2 se destine avant tout à un usage sportif. Connecté en Bluetooth au smartphone, il va permettre d’analyser l’évolution de la température corporelle tout au long de l’effort. Les données sont ensuite analysées par une application qui va permettre d’en tirer certaines analyses comme la charge d’entraînement de chaleur, les zones de chaleur personnalisées ou le score d’adaptation à la chaleur.

Le premier capteur de température Core // Source : Core

Le capteur peut par ailleurs se connecter directement à une montre de sport Garmin ou un compteur vélo Wahoo en passant par les protocoles Bluetooth ou ANT+. De quoi récupérer les données directement dans l’analyse d’entraînement de sa montre.

Le capteur Core 2 sera lancé à compter du mois de mars prochain. Il sera proposé au prix de 269,95 francs suisses, soit 287 euros.