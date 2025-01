Poids, fréquence cardiaque, sommeil… ce miroir connecté français va tout analyser pour mieux vous conseiller

Ă€ l’occasion du CES, la marque française Withings a dĂ©voilĂ© Omnia, son concept de miroir connectĂ© capable d’analyser l’ensemble de vos donnĂ©es de santĂ© pour vous conseiller.

Le miroir connecté Omnia de Withings // Source : Withings

Alors que le CES de Las Vegas ouvre ses portes ce lundi, le constructeur français Withings, habituĂ© de l’Ă©vĂ©nement, a profitĂ© du salon pour dĂ©voiler ses dernières nouveautĂ©s. La marque française a ainsi dĂ©voilĂ© son miroir connectĂ© dĂ©diĂ© au suivi de santĂ©, le Withings Omnia.

Ce miroir se compose en fait de deux parties : une base, qui fait Ă©galement office de balance, et un miroir, qui permet aussi d’afficher diffĂ©rentes informations.

Des donnĂ©es issues de l’Ă©cosystème Withings

ConnectĂ© Ă votre compte Withings, Omnia est capable d’afficher ainsi de nombreuses donnĂ©es de forme ou de santĂ© liĂ©es Ă l’utilisateur placĂ© devant lui. Bien Ă©videmment, la base va permettre de mesurer le poids de l’utilisateur, ainsi que sa frĂ©quence cardiaque ou sa composition corporelle.

Mais en plus des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par la base du miroir, Omnia pourra afficher d’autres donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par une montre connectĂ©e Withings, un capteur de sommeil ou un tensiomètre.

Le miroir connecté Omnia de Withings // Source : Withings

Ainsi, l’Ă©cran intĂ©grĂ© au miroir pourra rĂ©sumer les informations liĂ©es Ă la santĂ© cardiaque, aux tendances nutritionnelles, Ă la composition corporelles, aux fonctions pulmonaires, Ă la qualitĂ© du sommeil ou Ă l’activitĂ© physique.

Derrière, en plus de l’affichage des donnĂ©es et d’une modĂ©lisation du corps en 3D, Omnia pourra rĂ©pondre Ă des questions posĂ©es Ă la voix grâce Ă une gĂ©nĂ©ration par IA en fonction des diffĂ©rentes donnĂ©es de santĂ©. Il sera par ailleurs possible de lancer une tĂ©lĂ©consultation mĂ©dicale avec des professionnels de santĂ©.

Un produit encore conceptuel

Pour l’heure, le miroir Omnia de Withings est encore qualifiĂ© de « concept-produit », mĂŞme si la marque française vise une commercialisation dans le courant de l’annĂ©e 2026. Pour l’heure, aucun prix n’est encore annoncĂ©.

D’ici lĂ , Withings compte dĂ©ployer certaines des fonctionnalitĂ©s prĂ©vues, comme l’assistant par IA, dans son application mobile durant l’annĂ©e 2025.