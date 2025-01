On a vu le miroir connecté Withings qui sait tout de vous : l’idée ultime pour optimiser sa santé

Au CES 2025, nous avons pu approcher le miroir connecté de Withings, baptisé Omnia. Un concept sous la forme d’un démonstrateur plutôt convaincant. Mais ce produit sera-t-il un jour disponible ? C’est totalement probable.

Withings Omnia

L’entreprise française Withings profite du CES 2025 de Las Vegas pour lever le voile sur Omnia, sa vision du miroir connecté. Poids, fréquence cardiaque, sommeil, etc. : le rôle de ce miroir connecté est de vous analyser pour mieux vous conseiller.

Un concept, mais un produit pour 2026

Précisons tout de suite qu’il s’agit ici d’un concept, mais que l’entreprise française compte bien le commercialiser, potentiellement d’ici 2026. Et on a envie d’y croire, puisque l’idée est très intéressante, et que l’écosystème Withings est très développé, permettant de récolter les données du client de diverses manières.

Comme notre article d’annonce le précise, Omnia est un miroir connecté qui se sert des appareils Withings de l’utilisateur (balance, montre, capteur de sommeil ou tensiomètre) pour analyser les données et les afficher sur un magnifique écran transparent intégré au miroir.

L’intelligence artificielle est bien entendu de la partie pour analyser le tout et conseiller l’utilisateur et adapter son style de vie pour améliorer sa santé.

Un miroir en mode démo

Nous avons pu approcher le miroir, qui était en mode démonstration. Ce qui signifie que l’écran était bien fonctionnel, mais que les données affichées étaient fictives. L’occasion tout de même de se rendre compte que la qualité d’affichage est excellente, et que le miroir d’environ 2 mètres de haut pour environ 50 cm de large est un beau produit fini, qui pourrait facilement trouver sa place dans un intérieur.

Rendez-vous en 2026 pour en savoir plus sur ce produit atypique, mais utile, qui pourrait aussi bien se retrouver chez des particuliers, que de centres médicaux, notamment dans les déserts médicaux. Il ne reste plus qu’à connaître l’ensemble de ses fonctionnalités et surtout, son prix.