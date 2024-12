Excellent prix sur ce TV 4K LG connecté de 55″ qui utilise l’IA pour optimiser aussi bien l’image que l’audio

En ce moment chez Carrefour, il y a de bonnes affaires à faire sur les téléviseurs connectés LG utilisant la technologie NanoCell. Les modèles de 55″ et 75″ sont respectivement à -150 euros et -400 euros plus une belle somme à cagnotter.

Smart TV LG NanoCell AI NANO82 4K // Source : LG

La technologie NanoCell est une exclusivité LG. Comme son nom l’indique, un TV NanoCell utilise des nanoparticules pas plus grande qu’un nanomètre, placées sur la dalle LCD, qui filtrent les couleurs ternes, ce qui permet d’optimiser la pureté du spectre RVB, selon les mots de la marque. Ce qui fait que vous avez une image très lumineuse, avec de belles couleurs vives, des noirs profonds et donc des contrastes très marqués. Sans oublier tout l’aspect connecté avec WebOS et l’IA qui s’invite pour optimiser le son avec AI Sound Pro pour une virtualisation 9.1.2. La version 55″ de ce TV se retrouve à moins de 500 euros et la 75″ à moins de 800 euros chez Carrefour.

Les points forts du LG 55Nano82T

La technologie NanoCell permet d’avoir une belle image

La luminosité adaptative en fonction des moments de la journée

Le TV propose une bonne qualité audio, même sans barre de son

Le LG 55NANO82T passe de 649,99 euros à 499,99 euros chez Carrefour. Si vous avez une carte de fidélité, vous récupérez même 125 euros dessus. Si vous préférez un modèle plus grand, le LG 75NANO82 passe de 1199,99 euros à 799,99 euros. Quant à votre cagnotte, elle recevra 200 euros.

Un téléviseur qui mise beaucoup sur l’IA

Que ce soit le modèle de 55″ ou de 75″, ce téléviseur NanoCell par LG est là pour vous faire vivre un vrai moment de cinéma. Avec le processeur alpha 5 AI 4K Gen7, il utilise donc l’intelligence artificielle pour optimiser à la fois le son et la luminosité. Ainsi, il y a un capteur de lumière qui analyse en temps réel l’éclairage dans la pièce et ajuste la luminosité de l’écran en fonction. Comme ça vous ne vous cramez plus les yeux la nuit, et n’avez pas à fermer les rideaux en pleine journée.

Il en va de même pour le son. Le système sonore détecte comment est agencée la pièce dans laquelle le téléviseur est installé et même votre position à vous, une fois que vous êtes installé pour optimiser la diffusion du son. Ainsi, même si vous bougez au cours du visionnage, vous serez toujours immergé complètement dans votre contenu.

Il est fait pour rester sur la durée

C’est une des promesses de LG : un support pendant 5 ans des mises à jour de WebOS, le système d’exploitation qui anime le TV. Grâce à lui, vous accédez à toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné, ainsi qu’à un Store pour découvrir de nouvelles apps. Bon, ce n’est pas Google TV, donc vous ne pouvez pas tweaker un peu le système, mais pour les fonctions basiques, ça suffit.

Autre petit avertissement : si vous cherchez un TV pour du gaming, ce n’est peut-être pas le choix le plus évident. Avec une fréquence de rafraîchissement native de 50 Hz, vous risquez de manquer de fluidité in-game. Mais si jamais, il dispose de 3 ports HDMI dont un compatible eARC, deux ports USB 2.0, une sortie numérique optique, une prise Ethernet et deux prises d’antenne.

D’ailleurs, si vous recherchez un TV plutôt pour le gaming, ou d’une autre taille, un autre budget, etc. vous pouvez regarder notre guide d’achat et trouver l’écran de vos rêves.

