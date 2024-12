Wahoo lance son compteur GPS pour vélo le plus haut de gamme, à très grand écran et capable de mesurer la résistance au vent

Wahoo a présenté son nouveau compteur GPS Elemnt Ace, doté d’un large écran LCD TFT et de nouvelles fonctions pensées pour les cyclistes.

Le Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Les compteurs GPS pour vélo ont le vent en poupe. Après les annonces du Coros Dura, du Garmin Edge 1050 et du Bryton Rider S510, c’est au tour de Wahoo de dégainer son nouveau modèle haut de gamme.

Ce mardi, la firme spécialisée dans les équipements cyclistes — home trainer, compteur GPS ou ceinture cardio — a en effet dévoilé son nouveau Wahoo Elemnt Race.

Il s’agit ici d’un compteur GPS pour vélo doté d’un grand écran basé sur une dalle LCD TFT à l’instar du Garmin Edge 1050 ou du Bryton Rider S510. De quoi permettre d’afficher davantage de couleurs et une meilleure définition de 4780 x 720 pixels sur une diagonale de 3,8 pouces. L’affichage est d’ailleurs plus large que celui du Garmin Edge 1050 avec ses 3,5 pouces.

Le Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Outre le panneau tactile sur l’écran, le Wahoo Elemnt Ace profite également de trois boutons physiques sur les côtés et de trois autres accessibles en dessous de la dalle.

Des mesures plus précises sur l’impact du vent

Du côté du suivi de géolocalisation, le nouveau compteur de Wahoo est compatible avec le GPS double fréquence et les constellations GPS, Galileo et Glonass. Il intègre aussi un altimètre barométrique pour la mesure du dénivelé, un gyroscope, une boussole et même un capteur de pression dynamique du vent. De quoi permettre, selon Wahoo, une mesure de l’impact du vent ou des aspirations après la sortie.

Bien évidemment, le Wahoo Elemnt Ace est compatible avec les protocoles ANT+ et Bluetooth pour y connecter de multiples capteurs. De quoi relier par exemple un capteur cardio, un capteur de puissance ou un home trainer. Le compteur embarque aussi un haut-parleur pour entendre les alertes, notamment pour la navigation.

Le Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Autre nouveauté, le Wahoo Elemnt Ace peut se synchroniser directement avec le cloud de Wahoo en Wi-Fi, sans avoir à passer par une synchronisation Bluetooth via le smartphone.

Du côté de l’autonomie, Wahoo annonce que son Elemnt Ace est capable de fonctionner pendant 30 heures consécutives.

Prix et disponibilité du Wahoo Elemnt Ace

Le Wahoo Elemnt Ace est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en France au prix de 599,99 euros. À titre de comparaison, le Garmin Edge 1050 s’affiche quant à lui à 749,99 euros.