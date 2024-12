Ce compteur vélo GPS s’attaque à Garmin avec de beaux arguments à faire valoir

La marque taïwanaise Bryton a dévoilé son Rider S510, un compteur GPS pour vélo bien équipé pour un tarif plus attractif que les références de Garmin.

Le Bryton Rider S510 // Source : Bryton

Dans le domaine des compteurs GPS pour vélo, si Garmin figure en position de leader, certaines marques se positionnent de plus en plus comme des challengers.

C’est le cas notamment de Wahoo ou de Coros, mais également du constructeur taïwanais Bryton. La firme a annoncé le mois dernier un compteur GPS pour vélo particulièrement intéressant, proposé à un tarif plus attractif que les modèles de Garmin, le Bryton Rider S510.

Ce nouveau compteur GPS pour vélo est en effet équipé d’un écran de 2,8 pouces de diagonale pouvant être contrôlé directement au tactile — en plus de quatre boutons intégrés. Surtout, la dalle utilisée par la marque n’est pas un affichage MIP transflectif, mais un écran LCD TFT, similaire à ce que propose désormais Garmin sur son nouveau Edge 1050 haut de gamme. Pour ajuster au mieux la luminosité de l’affichage, notamment en cas de forte luminosité, le Bryton Rider S510 intègre par ailleurs un capteur de luminosité ambiante.

Du côté du format, le Bryton Rider S510 pèse 96 grammes pour un gabrit de 87,2 x 56,8 x 14,9 mm. Il se rapproche donc du format du Garmin Edge 840.

Un recalcul de l’itinéraire, même sans connexion Internet

Le compteur intègre par ailleurs un suivi de géolocalisation GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. Il propose bien évidemment une cartographie en local et va proposer une navigation par étape. Le compteur est également en mesure de recalculer automatiquement l’itinéraire en cas de changement de direction durant la sortie, et ce même en l’absence de connexion Internet. Par ailleurs, il profite aussi d’un altimètre barométrique utilisé pour mesurer le dénivelé.

Le Bryton Rider S510 // Source : Bryton

Comme la plupart des compteurs, le Bryton Rider S510 profite également d’une compatibilité ANT+ et Bluetooth. De quoi récupérer les données de fréquence cardiaque d’une montre de sport ou d’une ceinture cardio, les données de capteurs de puissance ou celles liées à la cadence ou la vitesse. Bryton permet par ailleurs d’exporter ses sorties directement vers Strava, TrainingPeaks et Komoot.

Concernant l’autonomie, Bryton annonce jusqu’à 30 heures d’utilisation sur une seule charge, avec recharge par USB-C

Le Bryton Rider S510 est d’ores et déjà disponible en France. Il est affiché seul au prix de 249,95 euros ou en pack avec fixation, capteur de vitesse, capteur de cadence et ceinture cardio à 329,95 euros. À titre de comparaison, le Garmin Edge 840 est quant à lui proposé à 499,99 euros.