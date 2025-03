Galaxy Watch 8 : voici les premiers indices sur les prochaines montres Samsung

À quelques mois de leur présentation officielle, les numéros de modèle de Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic sont déjà connus.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Comme tous les ans, c’est dans le courant de l’été que Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de montres connectée. Les futures Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic devraient en effet être présentées au mois de juillet ou d’août en même temps que les smartphones pliants de la marque, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Jusqu’à présent, les rumeurs étaient cependant éparses autour des prochaines montres de Samsung, avec, pour seule indication, la possibilité d’un modèle « Classic », doté d’une lunette rotative, comme les Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Watch 6 Classic.

C’était sans compter sur les indiscrétions du leaker Theordysm sur X, relayées par le site spécialisé Sam mobile. Dans un message publié ce samedi, il indique avoir découvert les numéros de modèle des différentes versions de la Galaxy Watch 8.

D’après lui, la Galaxy Watch 8 devrait être proposée en version Bluetooth et en version 4G. Pour la version Bluetooth, il devrait s’agir des SM-L320 et SM-L330 tandis que les modèles 4G pour les États-Unis seraient les SM-L325U et SM-L335U aux États-Unis. Pour rappel, la Galaxy Watch 7 actuelle est déclinée en deux versions : SM-L310 pour le modèle Bluetooth et SM-L315 pour la version 4G.

Une Galaxy Watch 8 Classic également dans les tuyaux

Par ailleurs, le message mentionne également deux autres modèles SM-L500 et SM-L505U. Il devrait s’agir cette fois des Galaxy Watch 8, donc avec lunette rotative, en version Bluetooth et en version 4G.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic profite d’un écran aussi lumineux que l’Apple Watch Ultra // Source : Brice Zerouk – Frandroid

On devrait en savoir plus sur les Galaxy Watch 8 à mesure que l’on se rapproche de leur annonce officielle, attendue dans le courant de l’été. Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouveautés attendues sur les différents modèles, même si on peut miser sur deux formats pour chaque modèle, avec deux connectivités différentes.