La batterie du Galaxy S25 Edge cache un secret et surpasse celle du S25 Ultra

Le Galaxy S25 Edge a une mauvaise autonomie. Pourtant, Samsung a bossé son sujet et a intégré une technologie unique à son smartphone ultrafin.

Dans nos premiers tests du Galaxy S25 Edge nous soulignons son autonomie décevante, mais une information technique vient apporter un tout nouvel éclairage sur sa conception.

Paradoxalement, la trop petite batterie du smartphone le plus fin de Samsung embarque une technologie plus avancée que celle de son grand frère, le massif Galaxy S25 Ultra.

Une densité record pour un design extrême

Le secret réside dans un mot : la densité énergétique. Pour parvenir à loger une batterie dans le châssis ultra-fin de 5,8 mm du S25 Edge, Samsung a dû utiliser une nouvelle génération de batterie qui permet d’obtenir une plus grande capacité dans un volume physique plus petit que les technologies traditionnelles.

Le résultat est une densité énergétique supérieure à celle de la batterie qui équipe le Galaxy S25 Ultra. Elle y est de 758 Wh/L, et donc supérieure à celle de la batterie de 5000 mAh du Galaxy S25 Ultra (727 Wh/L).

Cette prouesse a été mise en lumière dans une vidéo de démontage de l’appareil réalisée par la chaîne YouTube 微机分WekiHome, qui révèle la structure interne singulière de cet accumulateur.

Et si Samsung avait utilisé une batterie silicium-carbone ? Et bien le leaker IceUniverse indique que la capacité de la batterie du S25 Edge aurait été légèrement supérieure, atteignant 4170 mAh. Pas de quoi non plus s’extasier. Aussi, bien que l’on puisse critiquer son autonomie, la batterie du S25 Edge a tout de même été minutieusement optimisée pour embarquer un maximum de capacité dans un espace restreint.

Pourquoi le S25 Ultra n’a-t-il pas cette technologie ?

Si cette technologie est si performante, pourquoi ne se retrouve-t-elle pas dans le modèle le plus premium de la gamme ? La réponse est une question de besoin et de maturité technologique.

Le Galaxy S25 Ultra, avec son châssis bien plus large, dispose de suffisamment d’espace pour une batterie de grande capacité sans avoir recours à cette technologie plus complexe et probablement plus coûteuse.

Pour le S25 Edge, ce n’était pas une option, mais une obligation. Sans cette batterie à haute densité, l’autonomie de l’appareil aurait été encore plus faible.

Technologie de pointe n’équivaut pas à autonomie record

Mais cette innovation ne fait pas du S25 Edge un marathonien de l’autonomie. Malgré sa densité supérieure, la taille physique de la batterie reste limitée, ce qui explique pourquoi son autonomie globale est inférieure à celle du Galaxy S25 Plus, comme nous l’avons démontré. Cette technologie de pointe sert ici à rendre le design du téléphone viable, et non à battre des records.