Galaxy Watch : trois ans après leur sortie, ces montres Samsung continueront d’être mises à jour

Alors que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic viennent de passer sous Wear OS 5 avec l’interface One UI 6 Watch, Samsung n’en a pas fini avec elles et prévoit encore de prochaines mises à jour.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour illustration // Source : Frandroid

Cette semaine, après de longs mois d’attente, Samsung a fini par déployer sa mise à jour vers One UI 6 Watch pour l’ensemble de ses montres connectées Wear OS. C’est le cas notamment des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic lancées l’an dernier, mais aussi des Galaxy Watch 5 de 2022 et, surtout des Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4.

Pourtant, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic ne datent pas d’hier. Elles ont été lancées en 2021, il y a déjà trois ans, et il s’agissait alors des premières montres connectées Samsung lancées sous Wear OS depuis la refonte du système de Google, en partenariat avec Samsung.

Autant dire qu’avec une telle longévité, on pourrait craindre qu’il s’agisse cette fois de l’ultime mise à jour prévue par la firme coréenne pour ses deux montres connectées. Il n’en est rien.

En effet, comme le rappelle le site 9to5Google, Samsung avait indiqué, en 2022, que ses montres connectées de 2021 auraient droit à quatre mises à jour majeures :

Les appareils Galaxy éligibles à jusqu’à quatre ans de One UI Watch et Wear OS incluent : Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et les futurs appareils de la gamme Galaxy Watch.

Concrètement, Samsung promettait que toutes ses montres connectées allaient pouvoir profiter de quatre ans de mises à jour majeures. Trois ans après leur sortie, il semble donc que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic ne soient toujours pas en fin de vie et que Samsung prévoit de les passer, en 2025, vers One UI 7 Watch et Wear OS 6.

Quatre ans de mises à jour pour toutes les Galaxy Watch

Par ailleurs, les déclarations de Samsung en 2022 suggèrent que toutes les Galaxy Watch lancées depuis 2021 profiteront, elles aussi, de ces quatre années de mise à jour. Cela signifie par exemple que la Galaxy Watch 7 aura droit à des mises à jour jusqu’à 2028.

Reste que Samsung n’a pas toujours tenu ses promesses sur les montres connectées. Le constructeur promettait par ailleurs des mises à jour de sécurité trimestrielles. Or, les montres de précédentes générations sont restées sans mise à jour pendant plus de six mois en attendant le déploiement de Wear OS 5. Croisons les doigts pour que, cette fois, Samsung respecte son engagement.