Voici le futur Samsung Galaxy Z Fold 7 sous tous les angles

Le leaker Onleaks dévoile en avant-première le design du futur Galaxy Z Fold 7 de Samsung. On reste un peu sur notre faim.

2025 ne sera toujours pas l’année du chamboulement pour Samsung. Grâce à Onleaks et Android Headline, on a désormais une idée précise du design du futur Galaxy Z Fold 7.

Une finesse record (pour Samsung)

Dans les grandes lignes rien ne change. On garde un smartphone pliant à deux écrans au format livre. Un écran externe tout en verticalité et un module photo à trois appareils. On note que la caméra frontale est toujours bien visible.

Lorsqu’on déploie le smartphone, on découvre un large écran tactile, toujours bord à bord.

Sur ces premiers visuels, on pourrait presque croire à un simple refresh du Galaxy Z Fold 6. En réalité, il y a tout de même une différence de taille, littéralement.

En effet, le Galaxy Z Fold 7 gagnerait en finesse avec 4,5 mm d’épaisseur déplié, et 9,5 mm d’épaisseur replié. C’est environ 1,1 mm plus fin que le Galaxy Z Fold 6.

Samsung va sans doute matraquer cette finesse comme l’élément de design fort du Galaxy Z Fold 7. Pour autant, le constructeur sera toujours loin de ses concurrents dans le domaine.

Pour rappel, Oppo propose avec le Find N5 un smartphone pliant de seulement 4,2 mm d’épaisseur, et le Honor Magic V3 mesure 4,4 mm d’épaisseur.

Si le constructeur garde son calendrier de ces dernières années, le Galaxy Z Fold 7 devrait être présenté pendant l’été, sans doute au mois de juillet.