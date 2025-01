Samsung confirme subrepticement un futur smartphone « tri-fold »

Samsung tenait hier soir sa conférence Galaxy Unpacked. À San Jose (Californie), le constructeur coréen a présenté ses nouveaux Galaxy S25, mais a également dévoilé, ou simplement mentionné, d’autres appareils plus exotiques. Parmi eux, un smartphone pliant à triple écran et double charnière.

Le second appareil en partant de la gauche rappelle beaucoup le design d’un certain Huawei Mate XT // Source : SamMobile

On connait pour l’instant surtout les smartphones « tri-fold » au travers de l’impressionnant Huawei Mate XT… mais Samsung va bientôt se joindre à la fête. C’est ce que l’on déduit d’un passage de la conférence Galaxy Unplacked organisée hier par la firme.

Sur scène, l’un des intervenants a dévoilé une roadmap sur laquelle on aperçoit un appareil à triple écran et double charnière, proche du Mate XT en termes de design. Ce produit, que l’on suppose en chantier, viendrait compléter une gamme d’appareils plus que jamais variée chez Samsung.

Car au-delà de ses nouveaux Galaxy S25, la marque a en effet dévoilé d’autres produits plus ambitieux, comme le S25 Edge (un modèle hyper fin attendu plus tard en 2025) ou encore le Project Moohan (équivalent du Vision Pro chez Samsung, développé en partenariat avec Qualcomm et Google)

Vers une annonce en bonne et du forme plus tard cette année ?

Notons que l’apparition — discrète — d’un projet de smartphone « tri-fold » sur la roadmap de Samsung n’est pas tout à fair une surprise. Le lancement du Huawei Mate XT en septembre dernier ne pouvait pas rester sans réponse de la part du géant coréen, et de nombreuses rumeurs suggèrent, depuis de longues semaines, que Samsung est bien à l’oeuvre sur un appareil de ce type.

Source : YouTube / Frandroid

Ces rumeurs sont d’ailleurs les seules, pour l’instant, à nous renseigner un tant soit peu sur ce nouveau produit. Si l’on s’en tient aux derniers bruits de couloir, on y trouverait un écran avoisinant les 10 pouces une fois déplié. Ce format lui permettrait d’approcher le gabarit d’une tablette, exactement comme le permet le Huawei Mate XT, dont la taille d’écran s’établit aussi à 10,2 pouces une fois totalement déplié.

Reste à savoir quand Samsung pourrait lancer ce nouveau modèle « tri-fold ». En l’état, l’appareil est à peine évoqué par Samsung, il faut donc prendre les rumeurs avec des pincettes, mais il serait logique de s’attendre à une présentation au cours du 3ème trimestre 2025, lorsque Samsung renouvellera ses gammes pliantes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Réponse dans quelques mois.