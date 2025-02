Un premier coup d’œil au Samsung Galaxy Z Flip 7

Le voilà : voici un aperçu d’Onleaks du Samsung Galaxy Z Flip 7.

Ce n’est pas un secret. Samsung nous prépare, sans doute, le Galaxy Z Flip 7, attendu pour juillet 2025 aux côtés de son grand frère, le Galaxy Z Fold 7.

Aujourd’hui, Android Healines avec Onleaks, leaker réputé, dévoile ce qui serait son design et les premières rumeurs qui circulent.

Le Z Flip 7, il ressemblerait à ça

Pour commencer, parlons taille. Le Galaxy Z Flip 7 grandirait légèrement par rapport à son prédécesseur, le Z Flip 6. L’écran extérieur passerait de 3,4 pouces à 3,6 pouces, et l’écran intérieur grimperait de 6,7 pouces à 6,8 pouces. Pas une révolution, mais ces quelques millimètres en plus pourraient rendre l’utilisation encore plus confortable. Les dimensions globales ? On parle de 166,6 x 75,2 x 6,9 mm, avec une petite bosse de 9,1 mm à cause de l’appareil photo. À titre de comparaison, le Motorola Razr 50 reste devant avec son écran externe plus généreux.

Côté photo, Samsung ne semble pas bouleverser la donne. On retrouverait une configuration à deux capteurs : un principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Sur le papier, ça ressemble au Z Flip 6, mais les rumeurs parlent de capteurs améliorés. En gros, même si les chiffres ne changent pas, la qualité des clichés pourrait bien faire un bond en avant grâce à des optimisations internes, à la manière du S25 Ultra.

Là où ça devient intéressant, c’est au niveau du moteur de l’appareil : le processeur. Deux camps s’affrontent dans les rumeurs. Certains disent que Samsung optera pour l’Exynos 2500, une puce maison. D’autres affirment que non, à cause de soucis de production (le « taux de rendement », pour les curieux, c’est le pourcentage de puces fabriquées sans défaut). Du coup, on pourrait voir un autre SoC débarquer.

Enfin, Samsung aurait bossé dur pour rendre ce pli « beaucoup moins visible » cette fois-ci. Pas totalement invisible, mais assez discret pour qu’on l’oublie presque. Plusieurs sources confirment cette info, et si c’est vrai, ça pourrait donner un sérieux avantage au Z Flip 7 face à la concurrence.