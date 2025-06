Amazfit Active 2 Square : une montre de sport carrée, accessible et élégante, c’est possible

En février dernier, Amazfit lançait l’un de ses derniers modèles en date, l’Amazfit Active 2. Accessible, fiable et légère, la montre de sport n’était cependant déclinée qu’en un seul format rond, contrairement à la première version, proposée à la fois en version ronde et en version carrée.

Qu’à cela ne tienne, il aura fallu patienter près de quatre mois pour qu’Amazfit décline sa nouvelle montre en un format carré avec l’annonce, ce mardi, de l’Amazfit Active 2 Square.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre reprend les principales caractéristiques de l’Amazfit Active 2, mais dans un format carré plutôt élégant. Elle profite ici d’un écran Amoled rectangulaire de 1,75 pouce de diagonale affichant 390 pixels par 450 pour une densité de 341 pixels par pouce.

La montre profite aussi d’une panoplie complète de capteurs pour analyser les données d’exercice avec un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un suivi GNSS, un altimètre barométrique ou un capteur de température. Comme l’Active 2 ronde, l’Amazfit Active 2 Square intègre également une cartographie en local pour se retrouver aussi bien sur les routes ou les sentiers.

Concernant l’autonomie, le passage au format carré a légèrement réduit la taille de la batterie, qui passe de 270 à 260 mAh pour jusqu’à 10 jours d’utilisation annoncé en usage typique — ou 21 heures en suivi GPS.

Outre le format élégant de la montre, avec son boîtier en acier inoxydable et les marquages horaires dans le rehaut, la montre intègre aussi une protection d’écran en verre saphir pour plus de résistance.

L’Amazfit Active 2 Square est disponible dès aujourd’hui. Elle est proposée en France au prix de 149,90 euros, contre 99 euros pour la version ronde.

