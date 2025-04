Boulanger retire 60 € sur la Amazfit Cheetah Square, une montre connectée notée 8/10 dans nos colonnes

L’Amazfit Cheetah est une excellente montre connectĂ©e pour les sportifs. Nous l’avons essayĂ© (en version ronde) et lui avons attribuĂ© la note de 8/10. Disponible aussi en version « Square » façon Apple qui aujourd’hui se voit en promotion chez le site marchand Boulanger avec un prix de 109,99 euros face Ă ses 169,99 euros de base.

Les smartwatchs ont rapidement trouvĂ© leur place sur le poignet des sportifs, alliant fonctionnalitĂ© et performance pour accompagner chaque effort. Avec l’Ă©volution des technologies, elles sont devenues des outils indispensables pour suivre les performances, mesurer les progrès et optimiser les entraĂ®nements. L’Amazfit Cheetah Square se distingue dans ce domaine en offrant un design Ă©lĂ©gant et des caractĂ©ristiques techniques taillĂ©es pour les athlètes. Conçue pour les sportifs exigeants, cette montre connectĂ©e propose une panoplie de capteurs et de fonctionnalitĂ©s, le tout dans un format carrĂ©, pratique et moderne rappelant les traits de la cĂ©lèbre Apple Watch. Contrairement Ă la montre de la Pomme, la Cheetah Square se voit sacrifier 60 euros chez Boulanger.

Les atouts de cette Amazfit Cheetah Square

Une autonomie avec le GPS de 20 heures

Nombreux protocoles de navigation

Étanche jusqu’Ă 50 mètres

Au lieu de 169 euros, l’Amazfit Cheetah Square est aujourd’hui disponible en promotion Ă 109,99 euros sur Boulanger.

Une belle montre que nous avons testée et notée 8/10 en version ronde

La smartwatch Amazfit Cheetah (noté 8/10 en version ronde) Square se distingue par son écran carré AMOLED, qui offre une luminosité exceptionnelle, garantissant une visibilité optimale même en plein soleil, ce qui est particulièrement apprécié lors de séances de sport en extérieur.

Avec une dĂ©finition de 390 x 450 pixels, chaque dĂ©tail est net et prĂ©cis, que ce soit pour consulter vos notifications, vĂ©rifier vos statistiques d’activitĂ©, ou interagir avec les diverses fonctionnalitĂ©s de la montre. Elle ne fait pas pâle figure devant les grands pontes du secteur comme Garmin ou Samsung, mais elle reste abordable.

Le boĂ®tier de l’Amazfit Cheetah Square mesure 44 mm, une taille idĂ©ale pour le confort, offrant un bon compromis entre prĂ©sence Ă l’Ă©cran et portabilitĂ©. Avec un poids de seulement 37 grammes, cette montre se distingue par sa lĂ©gèretĂ©, ce qui en fait un compagnon agrĂ©able Ă porter au quotidien ou lors d’activitĂ©s physiques intenses.

Tous les systèmes de navigations possibles, et ChatGPT dans Zepp Flow

Pour ce qui est du suivi de gĂ©olocalisation, l’Amazfit Cheetah ne fait pas dans la demi-mesure. Elle embarque une compatibilitĂ© GNSS multibande, offrant l’accès aux frĂ©quences GPS L1 et L5. En plus de cela, elle peut se connecter aux principales constellations telles que GPS, Galileo, Glonass, Beidou, NavIC et QZSS, assurant ainsi une prĂ©cision de localisation optimale dans une variĂ©tĂ© de conditions.

En ce qui concerne l’autonomie, le fabricant annonce jusqu’Ă 8 jours en mode veille et 20 heures en mode GPS, ce qui est plutĂ´t solide pour une montre de cette catĂ©gorie. La recharge complète prend deux heures donc exit la charge rapide. Il est important de noter l’absence de la puce NFC, un point nĂ©gatif pour ceux qui souhaitent utiliser leur montre pour des paiements sans contact, une fonctionnalitĂ© devenue essentielle dans de nombreuses montres connectĂ©es modernes.

La montre tourne sous Zepp OS et est Ă©galement Ă©quipĂ©e de son assistant vocal, Zepp Flow, qui a rĂ©cemment bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mise Ă jour importante. Grâce Ă l’intĂ©gration de l’IA ChatGPT d’OpenAI, cet assistant devient encore plus performant.

