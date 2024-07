Comment ce constructeur de montres de sport a devancé Google, Samsung et Apple

Amazfit a annoncé une nouvelle version de son assistant vocal Zepp Flow, qui intègre désormais ChatGPT pour interagir aussi bien avec sa montre que pour répondre à tout type de requête.

En février dernier, le constructeur de montres de sport Amazfit prenait Apple, Google et Samsung de court en annonçant la nouvelle version de son système d’exploitation, Zepp OS 3.5. Cette mise à jour ajoutait notamment un nouvel assistant vocal basé en partie sur l’intelligence artificielle, Zepp Flow. Si cet assistant intelligent était plutôt limité, le constructeur a décidé d’aller plus loin encore avec sa nouvelle version, Zepp OS 4.

Dévoilée ce mardi, cette mise à jour du système qui équipe les montres Amazfit promet de nombreuses nouveautés au niveau de l’intelligence artificielle. Amazfit s’est en effet associé à OpenAI pour proposer l’intégration des données de ChatGPT directement dans ses montres connectées. Première nouveauté et non des moindres, la nouvelle version de Zepp Flow va désormais répondre directement à la voix et non plus uniquement grâce à des réponses textuelles affichées à l’écran. De quoi permettre aux utilisateurs d’interagir de manière plus naturelle avec leur montre.

Un assistant personnel bien plus intelligent

Par ailleurs, en s’appuyant sur ChatGPT, Zepp Flow va vous permettre d’obtenir des informations plus pertinentes, qu’il s’agisse des données liées à votre montre ou à vos données de santé ou d’entraînement, ou d’informations disponibles sur Internet. Vous pourrez ainsi aussi bien lui demander de lancer un entraînement sportif que lui demander les résultats du match de football qui a eu lieu la veille. Amazfit annonce ainsi que Zepp Flow est désormais capable d’interagir avec les paramètres de la montre, de consulter les données de santé, de lancer des entraînements ou des applications, de contrôler la musique, de consulter son programme d’entraînement, de lancer un appel téléphonique ou d’effectuer des traductions à la voix.

Parmi les autres nouveautés annoncées avec l’arrivée de Zepp OS 4, Amazfit cite notamment l’alerte de déconnexion du téléphone, lorsque la connexion se perd entre le smartphone et la montre, la sauvegarde des données si vous changez de montre, les réponses aux messages sur iOS, la synchronisation des notifications entre le smartphone et la montre ou les notifications photos des sonnettes Ring ou d’Instagram. La mise à jour permet également d’étendre le nombre d’appareils Bluetooth qui peuvent se connecter à une montre Amazfit en ajoutant notamment les action cam GoPro, les capteurs de puissance à vélo de Garmin ou les enceintes Sonos.

La mise à jour des montres Amazfit vers Zepp OS 4 est déjà disponible pour les montres Amazfit Active et Amazfit Balance. Elle arrivera d’ici le début d’année prochaine pour les montres Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Falcon, Amazfit Cheetah et Amazfit Cheetah Pro.